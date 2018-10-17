Как Петров и Боширов: Семочко дал интервью, Бигус ответил

Скандальный топ-разведчик, которого обвиняют в коррупции и вымогательстве, дал "ответное" интервью, чем вызвал бурную реакцию в Сети.

Первый заместитель руководителя Службы внешней разведки Сергей Семочко, которого обвиняют в коррупционных преступлениях, выступил с интервью на телевидении.

Соответствующее видео опубликовано на Youtube-странице телеканала ZIK.

В Сети бурно отреагировали на попытку Семочко “ответить“ на обвинения и сравнили его интервью с известным выступлением “Петрова и Боширова“ (агентов ГРУ Мишкина и Чепиги).

“Дико круто! Это практически Петров и Боширов! Семочко тут вылез в телевизор. Обязательно посмотрите на этого честнейшего человека, который говорит совершенно без суфлера и ничего не скрывает!“, - написал в Facebook журналист Иван Яковина.

В интервью Семочко заявил, что журналист-расследователь Денис Бигус использовал незаконные методы для сбора компрометирующей информации.

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В свою очередь, Бигус отрицает, что для подготовки программы о Сергее Семочко использовались методы, которые не предусматривает работа журналиста.

“Окончательно меня добил тезис о том, что для съемок этого товарища нам понадобилась чуть ли не кремлевская ДРГ. Его снимали по-сути одной машиной, господи. Которая под конец окончательно поломалась, и которую мы починим благодаря донату. Нет, ребята. Чтобы снять о вас кино - многого не нужно, не преувеличивайте“, - написал Бигус в Facebook.

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Напомним, 3 октября на заседании верховной Рады народный депутат от партии Самопомич Егор Соболев предложил пригласить в парламент для объяснений главу СБУ Василия Грицака, касательно информации о том, что у первого заместителя главы Службы внешней разведки СБУ Сергея Семочко журналисты обнаружили элитную недвижимость и связи с аннексированным Крымом.

Позднее сообщалось, что Служба безопасности Украины в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного производства по статье госизмена проверяет опубликованную в СМИ информацию в отношении бывшего сотрудника СБУ Сергея Семочко.