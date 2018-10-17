Под Черновцами подросток застрелил младшего двоюродного брата

14-летний мальчик из пневматической винтовки случайно выстрелил в сторону своего родственника.

В пгт Путила Черновицкой области 14-летний парень застрелил 13-летнего двоюродного брата. Трагедия произошла, когда дети играли пневматической винтовкой.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Читай также: В Одессе 15-летний мальчик случайно застрелил ровесника

“К погибшему мальчику домой пришел в гости его 14-летний двоюродный брат. Во время отдыха гость начал демонстрировать своему родственнику пневматическую винтовку, которую взял без разрешения у своего брата. Подросток случайно выстрелил в сторону своего 13-летнего родственника. В результате пуля попала погибшему в грудную клетку. От полученной травмы мальчик скончался на месте происшествия “, - говорится в сообщении.

Правоохранители расследуют дело как убийство по неосторожности. Продолжаются следственные действия.

Как сообщалось, в июне на Луганщине девочка насмерть задавила машиной 8-летнего брата.