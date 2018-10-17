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Под Черновцами подросток застрелил младшего двоюродного брата

Комментариев: 3
14-летний мальчик из пневматической винтовки случайно выстрелил в сторону своего родственника.
Пуля попала погибшему в грудную клетку
Пуля попала погибшему в грудную клетку
cv.npu.gov.ua

В пгт Путила Черновицкой области 14-летний парень застрелил 13-летнего двоюродного брата. Трагедия произошла, когда дети играли пневматической винтовкой.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

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“К погибшему мальчику домой пришел в гости его 14-летний двоюродный брат. Во время отдыха гость начал демонстрировать своему родственнику пневматическую винтовку, которую взял без разрешения у своего брата. Подросток случайно выстрелил в сторону своего 13-летнего родственника. В результате пуля попала погибшему в грудную клетку. От полученной травмы мальчик скончался на месте происшествия “, - говорится в сообщении.

Правоохранители расследуют дело как убийство по неосторожности. Продолжаются следственные действия.

Как сообщалось, в июне на Луганщине девочка насмерть задавила машиной 8-летнего брата.

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Теги: дети, винтовка, оружие, застрелил, мальчик, Черновицкая область
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Комментариев (3)
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atos    17.10.2018, 11:58
Оценка:  +1
atos
Что-то слабо верится, что от пневматики да ещё и выстрела в грудь, можно умереть, хотя хрен его знает ((
Kostos    17.10.2018, 12:17
Оценка:  +1
Kostos
Есть пневматы со скоростью 460м/сек + могли зарядить утяжелённой пулей + трагическое стечение обстоятельств. И сколько там того ребъёнка.
Антибот    17.10.2018, 10:58
Оценка:  -1
Антибот
На черновцах и его окрестностях,подобные случаи-обыденность.
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