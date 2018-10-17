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В Одесской области из храма украли три старинные иконы

Комментариев: 2
В Одесской епархии предполагают, что действовали профессионалы, поскольку похитили именно старинные иконы.
В Одесской области из храма украли три старинные иконы
© eparhiya.od.ua
Фото 1/8
  • Поисками воров занялась полиция
  • Поисками воров занялась полиция
  • Поисками воров занялась полиция
  • Поисками воров занялась полиция
  • Поисками воров занялась полиция
  • Поисками воров занялась полиция
  • Поисками воров занялась полиция
  • Поисками воров занялась полиция
В Одесской области из храма украли три старинные иконы
Поисками воров занялась полиция
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В селе Приозерное Килийского района неизвестные злоумышленники обокрали храм в честь святой Параскевы-Петки. Злоумышленники проникли внутрь, срезав дверь пономарки-ризницы.

Инцидент произошел в ночь на 16 октября, сообщает Одеская епархия УПЦ МП.

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Предварительно установлено, что воры украли написанную на холсте старинную полутораметровую икону святой Варвары в позолоте, а также две другие старинные иконы и дискос.

В епархии предполагают, что действовали профессионалы, поскольку украли именно старинные иконы, остальные же злоумышленники не тронули.

Также было видно, что преступники рассматривали и другую утварь, однако, не взяли ее – отметили в епархии.

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Поисками злоумышленников занимаются правоохранители.

“Счет подобных преступлений против церкви в Одесской области идет уже на десятки“, - посетовали в епархии.

Напомним, 3 октября в Днепре Свято-Духовском храме пьяный мужчина учинил погром, обосновав свое поведение тем, что у него были “вопросы к Богу“.

Ранее, в августе, в городе Белая Церковь Киевской области из собора была похищена икона стоимостью 15 000 гривен. 

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Теги: кража, фото, храм, полиция, икона, иконы, Одесская область
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Комментариев (2)
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СтальнаяКрыса    17.10.2018, 12:15
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Наказали храм ибо он их церкви МП.
ВосставшийИзБана    17.10.2018, 11:35
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Вывозят прикарманенное.
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