В Киеве массово протестуют профсоюзы

К правительственному кварталу движется несколько тысяч представителей профсоюзов. Люди требуют не повышать цены на газ и тарифы, а также увеличить зарплаты.

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В Киеве в среду, 17 октября, проходит второй этап всеукраинской акции протеста, организованного Федерацие профсоюзов Украины. Участие в акции принимают несколько тысяч человек, сообщает Укринформ.

Протестующие направляются от парка Тараса Шевченко в правительственный квартал с символикой профсоюзов, которые они представляют, и призывая повысить зарплаты и снизить тарифы.

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Также участники акции несут плакаты с надписями Нет бессмысленным реформам, Медикам достойную оплату труда.

Как было заявлено накануне, участники акции планируют прибыть под стены Верховной Рады и Кабинета министров, где озвучат свои требования.

В частности, они требуют от парламента до конца года принять профсоюзный законопроект, не повышать цены на газ, топливо, тарифы на электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги, транспортные услуги.

Кроме того, участники акции требуют от правительства отменить постановление Кабмина № 817, которое, по их словам, забирает в собственность государства имущество украинских профсоюзов.

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Пока что ситуация спокойная. На перекрестках движение автотранспорта контролируют представители полиции.

Как сообщалось, накануне несколько сотен активистов требовали под Радой принять закон о выборах.

Напомним, 11 октября во многих городах Украины прошли протесты автомобилистов против повышения цен на топливо. Они требовали снизить стоимость топлива до уровня весны (15 мая) 2018 года за счет уменьшения размера акциза на топливо и привязки акциза к гривне вместо привязки к евро, как происходит сейчас.

В частности, в Киеве из-за протеста автомобилистов образовались масштабные пробки. Также была заблокирована трасса Киев - Чоп.