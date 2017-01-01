Рабинович: У Медведчука есть своя позиция и видение, и они – проукраинские

У Виктора Медведчука есть своя политическая позиция и видение ситуации в стране, и они – полностью проукраинские. Такое заявление в прямом эфире программы “Кто кому Рабинович “на телеканале “112 Украина “высказал народный депутат Украины и лидер политической партии “За життя “Вадим Рабинович.

Вадим Рабинович обратил внимание на увеличившееся количество критических материалов о Медведчуке после его вступления в партию “За життя», и отметил, что одним из главных поводов для критики политика является его кумовство с президентом РФ Владимиром Путиным.

“Виктор Медведчук стал кумом Путина, когда Россия и Украина были близкими странами. Следовательно, в тот период он был хорошим кумом? Потом пришел Янукович. Почему Медведчук не воспользовался своими отношениями с Путиным и не выбил себе место в правительстве Януковича? “– задается вопросом парламентарий.

При этом нардеп напомнил, что многие политики, которые сейчас пребывают у власти, во времена Януковича также занимали высокие посты.

“Медведчук не входил в “банду Януковича“. А может быть он был большим патриотом, чем те, кто сегодня льет на него грязь? У него есть своя позиция, свое виденье, иногда не совпадающее с моим, но честное и проукраинское», – подчеркнул политик.

Кроме того, он отметил, что возвращение Виктора Медведчука в большую политику даст возможность вернуть пленных, а также приступить к диалогу о закупке российского газа по дешевым ценам.

“Для меня Медведчук – это становление мира в Украине. Хотя бы потому, что сегодня, кроме него, никто в этом направлении не работает», – убежден Вадим Рабинович.