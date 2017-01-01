В Днепре 13-летняя соврала родителям о своем похищении

Девочка инсценировала собственное похищение, чтобы пойти гулять с друзьями.

В Днепре 13-летняя девочка соврала, что ее насильно удерживают неизвестные, чтобы пойти гулять с друзьями. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области на странице в Facebook.

Так, в воскресенье, 14 октября, около 15:00 в полицию обратился встревоженный мужчина и сообщил, что его 13-летнюю дочь удерживают в квартире. Он указал, что связь с ней постоянно прерывается и просил помощи полиции.

Читай также: Под Одессой педофил изнасиловал 8-летнего мальчика

“Патрульные прибыли к заявителю. Тот сообщил - только дочь сообщила, что она на Монастырском острове. Полицейские прибыли туда вместе с ним. Они обследовали территорию, но девушки не нашли. Впоследствии она позвонила и сообщила, что едет с друзьями в центр города. Патрульные с отцом нашли ее там “, - отметили в полиции.

Выяснилось, что девушка солгала о том, что ее насильно удерживают неизвестные. Мол, родители не позволяют ей гулять с друзьями, и поэтому она так поступила.

“Несовершеннолетнюю вместе с отцом инспекторы доставили в Шевченковский участок полиции и передали представителю ювенальной превенции для выяснения всех обстоятельств происшествия“, - добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области сверстники похитили школьника из-за долга.