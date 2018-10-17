В Керчи произошел взрыв в колледже: Много погибших и пострадавших
В Керчи в оккупированном Крыму сообщают о взрыве в политехническом колледже. Об этом сообщает издание Керчь это мой город.
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“В результате взрыва есть пострадавшие. К месту происшествия съезжаются кареты “скорой помощи“, район окружает полиция“, - сообщается на сайте.
На Telegram-канале “112“ сообщается непроверенная информация, что “в Керчи в политехническом колледже (предварительно) взрыв газа. Уже известно о 10 погибших, пострадали не менее 50 человек“.
“Очень много пострадавших, их грузят в скорые машины, 4-5 машин уже отъехали, едет машина за машиной, очень много разбитых стекол“, - сообщают СМИ.
“Что-то произошло в столовой. Там люди с автоматами“, - сказали керчане.
По состоянию на 12.25 стало известно, что скорых машин для эвакуации пострадавших не хватает. Для транспортировки привлекли общественный транспорт. На место также приехала аварийно-газовая служба. По данным “Крыминформа“, в колледже произошел взрыв газа. По предварительным данным, 10 человек погибли, еще 50 пострадали.
Напомним, ранее сообщалось, что в Лисичанске мужчина угрожал взорвать школу искусств, требуя переписать историю Украины. Отряд специального назначения задержал злоумышленника. Директор и завуч были срочно эвакуированы из школы, учащихся к тому времени в здании не было.
Россияне знают толк в таких сюжетах.
Любой бред могут в качестве официальных выводов выдать, как партия велит.
Или как там его, когда юбку сниамет на Бигмире?
Оно фсе знает и много пишет с разных ников разных полов
У вовы сейчас во всем украинцы виноваты, даже в его оккупации части нашей страны.