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В Керчи произошел взрыв в колледже: Много погибших и пострадавших

Спецтема: Теракт в Керчи
Комментариев: 47
Сообщается о том, что взрыв газа произошел в столовой техникума.
В Керчи произошел взрыв в колледже: Много погибших и пострадавших
© kerch.fm
Фото 1/9
  • Сообщается о погибших и пострадавших в результате взрыва: СМИ
  • Сообщается о погибших и пострадавших в результате взрыва: СМИ
  • Сообщается о погибших и пострадавших в результате взрыва: СМИ
  • Сообщается о погибших и пострадавших в результате взрыва: СМИ
  • Сообщается о погибших и пострадавших в результате взрыва: СМИ
  • Сообщается о погибших и пострадавших в результате взрыва: СМИ
  • Сообщается о погибших и пострадавших в результате взрыва: СМИ
  • Сообщается о погибших и пострадавших в результате взрыва: СМИ
  • Сообщается о погибших и пострадавших в результате взрыва: СМИ
В Керчи произошел взрыв в колледже: Много погибших и пострадавших
Сообщается о погибших и пострадавших в результате взрыва: СМИ
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В Керчи в оккупированном Крыму сообщают о взрыве в политехническом колледже. Об этом сообщает издание Керчь это мой город.

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“В результате взрыва есть пострадавшие. К месту происшествия съезжаются кареты “скорой помощи“, район окружает полиция“, - сообщается на сайте.

На Telegram-канале “112“ сообщается непроверенная информация, что “в Керчи в политехническом колледже (предварительно) взрыв газа. Уже известно о 10 погибших, пострадали не менее 50 человек“.

“Очень много пострадавших, их грузят в скорые машины, 4-5 машин уже отъехали, едет машина за машиной, очень много разбитых стекол“, - сообщают СМИ.

“Что-то произошло в столовой. Там люди с автоматами“, - сказали керчане.

В политехническом колледже Керчи произошел взрыв
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По состоянию на 12.25 стало известно, что скорых машин для эвакуации пострадавших не хватает. Для транспортировки  привлекли общественный транспорт. На место также приехала аварийно-газовая служба. По данным “Крыминформа“, в колледже произошел взрыв газа. По предварительным данным, 10 человек погибли, еще 50 пострадали.

Напомним, ранее сообщалось, что в Лисичанске мужчина угрожал взорвать школу искусств, требуя переписать историю Украины. Отряд специального назначения задержал злоумышленника. Директор и завуч были срочно эвакуированы из школы, учащихся к тому времени в здании не было.

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Теги: Керчь, колледж, взрыв, пострадавшие, погибшие, Крым
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Комментариев (47)
Отсортировать по дате Вниз
темп    17.10.2018, 15:14
Оценка:  +3
темп
Ужас. Бедные люди
Кырмызы_вэ_бейаз    17.10.2018, 15:01
Оценка:  +2
Кырмызы_вэ_бейаз
На этом самом сайте националисты неоднократно призывали украинские спец.службы и военных устраивать взрывы и диверсии на территории России.
Krimeaman    17.10.2018, 15:19
Оценка:  +1
Krimeaman
Там учащийся этого колледжа... Застрелился. 22 года. 18 погибших. Ужас.
Антибот    17.10.2018, 14:53
Оценка:  +3
Антибот
Те,кто сейчас радуется гибели россиян в Крыму,приготовьтесь заранее радоваться подобным трагедиям в Украине,которые неизбежно произойдут в будущем.Закон бумеранга никто не отменял.Аминь.
Антибот    17.10.2018, 14:37
Оценка:  -12
Антибот
Сначала хотел написать что может это ракета со вчерашнего"удачноприземливше гося"Су-27 долетела...Но потом вспомнил что ракета на вчерашнем Су-27 взорвалась ещё до"приземления"...
WTF2wtf    17.10.2018, 14:44
Оценка:  -1
WTF2wtf
Иди нахрен, больное многостаночное ольгинское ...
WTF2wtf    17.10.2018, 14:45
Оценка:  -3
WTF2wtf
Это ты уже минусов налепил, дятел путинский?
Антибот    17.10.2018, 14:49
Оценка:  +1
Антибот
Параноик спидозный,ты такой же смешной как и персонажи сериала"Папаньки",к оторый сейчас начинается по ICTV. ;-)
ivansobolev1990    17.10.2018, 14:36
Оценка:  -8
ivansobolev1990
правый сектор четко сработал )
Krimeaman    17.10.2018, 14:38
Оценка:  +6
Krimeaman
А ты просто, - придурок...
chippolino2017    17.10.2018, 14:39
Оценка:  +6
chippolino2017
Ты идиот? Там люди погибли, а тебе все смешно по любому поводу.
germanik777    17.10.2018, 14:28
Оценка:  +7
germanik777
Говорят о человеке стрелявшем по кабинетам. Скорее всего обычный местный сумасшедший. Жуть. Жаль людей.
Krimeaman    17.10.2018, 14:39
Оценка:  +2
Krimeaman
Так и есть... но больше похоже на организованный теракт.
Итаниум    17.10.2018, 14:15
Оценка:  -8
Итаниум
Тю, очередные камни с неба а они чем то не довольны
Krimeaman    17.10.2018, 14:20
Оценка:  +2
Krimeaman
Ну ты и мразь...
Без_пейсов    17.10.2018, 14:05
Оценка:  -2
Без_пейсов
уже сообщили взрывное устройство, кисель-тв будет обвинять СБУ в очередной раз. Рейтинг путина падает- фсб действует.
Ivanez    17.10.2018, 13:41
Оценка:  -2
Ivanez
Украинский след уже нашли?
Глод    17.10.2018, 13:44
Оценка:  -1
Глод
Уже ищут и это - основная версия.
WTF2wtf    17.10.2018, 13:58
Оценка:  0
WTF2wtf
Яценюк наверное.
Россияне знают толк в таких сюжетах.
WTF2wtf    17.10.2018, 14:01
Оценка:  -1
WTF2wtf
У них целый следственный комитет на таких тупых фантазиях специализируется.
Любой бред могут в качестве официальных выводов выдать, как партия велит.
WTF2wtf    17.10.2018, 14:02
Оценка:  -1
WTF2wtf
А Украина для них сейчас - враг номер 1, как решил глава их страны.
Глод    17.10.2018, 13:39
Оценка:  +7
Глод
А вот россияне (Национальный Антитеррористический Коммитет) уже утверждают, что это не газ, а неустаносленное взрывное устройство.
BabaYul    17.10.2018, 13:42
Оценка:  0
BabaYul
Там действительно здание не газифицировано. В столовой стояло электрооборудование.
ScreamingMad    17.10.2018, 13:45
Оценка:  -2
ScreamingMad
Ты откуда знаешь, меняющий пол бот?
BabaYul    17.10.2018, 13:56
Оценка:  +1
BabaYul
Из сообщения керченской газовой службы. А вы ScreamingMad дурак на всю голову с какими-то транссек.суальными маниями. Обратитесь к врачу, пока не поздно.
WTF2wtf    17.10.2018, 13:59
Оценка:  -2
WTF2wtf
Так это же Ольшанкин.
Или как там его, когда юбку сниамет на Бигмире?
Оно фсе знает и много пишет с разных ников разных полов
Глод    17.10.2018, 13:43
Оценка:  -1
Глод
Неустановленное взрывное устройство. Скорее всего обвинят украинских диверсантов.
ScreamingMad    17.10.2018, 13:44
Оценка:  0
ScreamingMad
Ну с этим понятно при любом раскладе.
У вовы сейчас во всем украинцы виноваты, даже в его оккупации части нашей страны.
СтальнаяКрыса    17.10.2018, 15:15
Оценка:  -1
СтальнаяКрыса
Взрывное устройство и объёмный взрыв газа, вызывают разные разрушения. Опытный пиротехник по харакеру взрыва сразу скажет что взорвалось. А газ могли подать без одоранта, вот запаха его и не услышал никто. Подмес одоранта в метан делают в Крыму, если добывают его в украденном месторождении.
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