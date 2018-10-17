Сообщается о том, что взрыв газа произошел в столовой техникума.

Сообщается о погибших и пострадавших в результате взрыва: СМИ

В Керчи произошел взрыв в колледже: Много погибших и пострадавших

В Керчи произошел взрыв в колледже: Много погибших и пострадавших

В Керчи в оккупированном Крыму сообщают о взрыве в политехническом колледже. Об этом сообщает издание Керчь это мой город.

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“В результате взрыва есть пострадавшие. К месту происшествия съезжаются кареты “скорой помощи“, район окружает полиция“, - сообщается на сайте.

На Telegram-канале “112“ сообщается непроверенная информация, что “в Керчи в политехническом колледже (предварительно) взрыв газа. Уже известно о 10 погибших, пострадали не менее 50 человек“.

“Очень много пострадавших, их грузят в скорые машины, 4-5 машин уже отъехали, едет машина за машиной, очень много разбитых стекол“, - сообщают СМИ.

“Что-то произошло в столовой. Там люди с автоматами“, - сказали керчане.

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По состоянию на 12.25 стало известно, что скорых машин для эвакуации пострадавших не хватает. Для транспортировки привлекли общественный транспорт. На место также приехала аварийно-газовая служба. По данным “Крыминформа“, в колледже произошел взрыв газа. По предварительным данным, 10 человек погибли, еще 50 пострадали.

Напомним, ранее сообщалось, что в Лисичанске мужчина угрожал взорвать школу искусств, требуя переписать историю Украины. Отряд специального назначения задержал злоумышленника. Директор и завуч были срочно эвакуированы из школы, учащихся к тому времени в здании не было.