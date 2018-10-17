Юлия Тимошенко принимает участие в саммите Римского клуба

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в среду, 17 октября, принимает участие в юбилейном заседании Римского клуба, посвященном 50-летию организации.

Об этом сообщает пресс-служба.

На мероприятие, которое проходит в Риме (Италия), собралось более 400 признанных международных авторитетов и высокопоставленных гостей со всего мира, чтобы обсудить насущные вызовы, стоящие перед планетой и человечеством.

"Мне очень приятно представлять Украину на таком мощном собрании мировых интеллектуалов", – написала лидер "Батькивщины" на своей странице в Facebook.

Римский клуб – это одна из самых авторитетных неправительственных организаций, которая объединяет ведущих интеллектуалов мира. За полвека своего существования Клуб подготовил более 40 докладов, которые определяли глобальные направления развития человечества. Рекомендациями Римского клуба пользуются крупнейшие мировые компании, профильные ассоциации и правительства государств.

"Рекомендации Римского клуба в значительной степени были учтены при подготовке нашего "Нового курса", – отметила Тимошенко.

На сегодняшней конференции Римский клуб выбрал новых сопрезидентов.

"Я поздравила их с особым удовольствием. Потому что они – женщины! Это Мамфела Рамфель из ПАР и Сандрин Диксон-Деклев из Бельгии", – сообщила политик.

Вместе с лидером "Батькивщины" участие в работе саммита принимает председатель комитета ВР по вопросам прав человека Григорий Немыря.