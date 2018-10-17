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Названа причина взрыва в керченском колледже

Спецтема: Взрыв в Керчи
Комментариев: 2
Причиной взрыва стала детонация неизвестного взрывного устройства.
Причиной происшествия стала неизвестная взрывчатка
Причиной происшествия стала неизвестная взрывчатка
kerch.fm

В Керченском колледже, где в среду, 17 октября, произошел взрыв с жертвами и пострадавшими, сдетонировало неизвестное взрывное устройство.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ.

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“В Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства“, - сообщили в НАК. “По предварительным данным погибло десять человек, около 50 раненых“.

По данным НАК, пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Первоначальной версией происшествия был взрыв газа, однако в Крымгазсети заявили, что колледж не был газифицирован. 

Напомним, в Керчи произошел взрыв в столовой колледжа, сообщалось о раненых и погибших. Позже эту информацию подтвердили в правоохранительных органах России.

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Теги: Крым, Керчь, колледж, взрыв, взрыв в Керчи, РФ, антитеррористический комитет
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Комментариев (2)
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Alex_Shadow    17.10.2018, 14:27
Оценка:  -1
Alex_Shadow
Олимпиаду провели, Мост построили. Чем же еще людей от внутренних проблем отвлечь? Ах, да, "рязанский сахар"...
bolbos    17.10.2018, 14:24
Оценка:  0
bolbos
А то что была стрельба чего умалчивают?
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