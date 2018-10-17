Названа причина взрыва в керченском колледже
В Керченском колледже, где в среду, 17 октября, произошел взрыв с жертвами и пострадавшими, сдетонировало неизвестное взрывное устройство.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ.
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“В Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства“, - сообщили в НАК. “По предварительным данным погибло десять человек, около 50 раненых“.
По данным НАК, пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Первоначальной версией происшествия был взрыв газа, однако в Крымгазсети заявили, что колледж не был газифицирован.
Напомним, в Керчи произошел взрыв в столовой колледжа, сообщалось о раненых и погибших. Позже эту информацию подтвердили в правоохранительных органах России.