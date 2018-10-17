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Взрыв в Керчи: Путин выражает соболезнования, СК РФ возбудил дело

Спецтема: Теракт в Керчи
Комментариев: 3
Расследование поручено центральному аппарату СК РФ. Кремль рассматривает произошедшее как теракт.
Власти РФ отрегировали на взрыв в керченском политехническом колледже
Власти РФ отрегировали на взрыв в керченском политехническом колледже
kerch.fm

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва колледжа в оккупированной Керчи, а Следственный комитет РФ возбудил дело по факту данного происшествия. 

Об этом сообщает российское издание ТАСС

О том, что Владимир Путин выразил  соболезнования семьям погибших, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Также свои соболезнования выразил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

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Кроме того, по словам Пескова в Кремле рассматривают теракт, как причину взрыва в колледже в оккупированной Керчи.

“Версия теракта как причина взрыва в Керчи рассматривается“, - сказал пресс-секретарь Путина.

“Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого взрыва“, - сказал Песков.

В тот же день следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту трагедии. Как сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, расследовать его будет центральный аппарат ведомства.

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“По факту гибели людей в результате взрыва в керченском колледже Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело. Председатель СК России поручил принять уголовное дело к производству центральному аппарату и направил на место происшествия следователей и криминалистов из Москвы“, - сообщила Петренко.

Напомним, взрыв в столовой в Керченском политехническом колледже произошел в среду, 17 октября. По предварительной информации, в результате взрыва погибло 10 человек. Антитеррористический комитет РФ заявил, что причиной взрыва стала детонация неизвестного взрывного устройства. 

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Теги: Крым, Керчь, взрыв, погибшие, пострадавшие, РФ, следственный комитет, Путин, Медведев, соболезнования
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Комментариев (3)
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igl-1970    17.10.2018, 15:02
Оценка:  0
igl-1970
по любому поймают туриста из Херсона на него все спишут и обвинят ПС...
Dezertir_    17.10.2018, 14:47
Оценка:  +1
Dezertir_
скоро найдут визитку Яроша
bolbos    17.10.2018, 14:26
Оценка:  +1
bolbos
Не было бы родной говени, не было бы и взрывов
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