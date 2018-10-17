Климкин поддержал идею о возвращении праха Бандеры в Украину

В Украине могут создать Пантеон героев, где перезахоронят прах Бандеры.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что он поддерживает создание в Украине Пантеона героев, где будет перезахоронен прах знаковых для Украины личностей, которые ныне покоятся за рубежом.

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Об этом он сказал журналистам, комментируя очередной акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене, передает LB.ua.

“Я считаю, что нам это нужно и с точки зрения уважения к нашим героям, и с точки зрения того, что это будет воспитывать чувство собственной истории. Для этого необходимы соответствующие решения, но я не вижу никаких проблем, чтобы устроить Пантеон“, - сказал Климкин.

Он также отметил, что последний инцидент на могиле Бандеры был подстроен в связи с процессом получения украинской церковью автокефалии.

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“Это не было чем-то случайным, это было подстроено по времени к получению Украиной автокефалии. Безусловно, это сознательная попытка провокации перед событиями столетней давности. Это, безусловно, дополнительно нас показать, как праворадикальную реальность. То, что был выбран известный провокатор и что выбрано это время, это говорит нам, что это не случайность“, - добавил министр.

Напомним, 15 октября пророссийский пропагандист и друг боевиков "ЛДНР" Грэм Филлипс в немецком Мюнхене сорвал флаги с могилы лидера ОУН Степана Бандеры и установил на ней оскорбительную табличку.

Позднее, Павел Климкин прокомментировал провокацию на могиле лидера ОУН Степана Бандеры в Мюнхене.