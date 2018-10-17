При взрыве в Керчи погибли, в основном, дети - Омбудсмен Крыма

Людмила Лубина заявила, что постарается вылететь к месту происшествия немедленно и уже на месте консультировать.

Большинство жертв взрыва неизвестного устройства в Керченском политехническом Колледже - дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на крымского Омбудсмена Людмилу Лубину.

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“Естественно, будем решать вопросы с семьями, оказывать психологическую помощь, так как погибли в основном дети. Я сейчас постараюсь туда вылететь и уже на месте консультировать“, - сказала уполномоченная по правам человека.

Лубина добавила, что бригада психологов уже работает на месте.

Напомним, взрыв произошел днем в среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 10 человек, около 50 пострадали. Согласно информации Национального антитеррористического комитета, в здании сработало неустановленное взрывное устройство.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразили соболезнования семьям погибших. Следственный комитет РФ возбудил по случаю происшествия дело.