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При взрыве в Керчи погибли, в основном, дети - Омбудсмен Крыма

Спецтема: Теракт в Керчи
Комментариев: 3
Людмила Лубина заявила, что постарается вылететь к месту происшествия немедленно и уже на месте консультировать.
Омбудсмен Крыма Людмила Лубина
Омбудсмен Крыма Людмила Лубина
ombudsman.rk.gov.ru

Большинство жертв взрыва неизвестного устройства в Керченском политехническом Колледже - дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на крымского Омбудсмена Людмилу Лубину.

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“Естественно, будем решать вопросы с семьями, оказывать психологическую помощь, так как погибли в основном дети. Я сейчас постараюсь туда вылететь и уже на месте консультировать“, - сказала уполномоченная по правам человека.

Лубина добавила, что бригада психологов уже работает на месте.

Напомним, взрыв произошел днем в среду, 17 октября,  в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 10 человек, около 50 пострадали. Согласно информации Национального антитеррористического комитета, в здании сработало неустановленное взрывное устройство.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразили соболезнования семьям погибших. Следственный комитет РФ возбудил по случаю происшествия дело.

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Теги: Крым, Керчь, омбудсмен, гибель, смерть, дети, взрыв, ученики, Взрыв в Керчи, колледж
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Комментариев (3)
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NOREGA    17.10.2018, 14:37
Оценка:  -1
NOREGA
Шоколадный теперь должен быть депортирован в трибунал за преступления против человечности
AntiOlgino    17.10.2018, 14:50
Оценка:  0
AntiOlgino
Ты бухой?
AntiOlgino    17.10.2018, 14:50
Оценка:  0
AntiOlgino
Он не шоколадный в России, он ботоксный.
А в остальном верно. Ему давно в аду прогулы ставят, этому упырю кремлевскому
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