В Днепре прогремел взрыв: ограбили банкомат

Банк объявил о вознаграждении 75 000 гривен за любую информацию о злоумышленниках.

Преступление было совершено около 2 часов ночи npu.gov.ua (иллюстративное фото)

В городе Днепр в магазине Панда в ночь на 17 октября неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка.

Об этом сообщила пресс-служба банка, передает УНН.

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"Подойдя к помещению магазина, где установлен банкомат, неизвестные преступники совершили поджог и подрыв банкомата, в результате чего были выведены из строя охранно-пожарная сигнализация банкомата и магазина, сам же банкомат – полностью разрушен", – говорится в сообщении.

Наряд охраны прибыл на место инцидента после того, как злоумышленники скрылись.

"Сотрудники СБ банка, следователи полиции выясняют все обстоятельства преступления и устанавливают факты, указывающие на лиц, которые могут быть к нему причастны. ПриватБанк объявил о вознаграждении 75 000 гривен за любую информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников", – отметили в банке.

Как сообщалось, в Харькове неизвестные взорвали банкомат и похитили деньги.