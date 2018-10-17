"Ворвались с автоматами и расстреливали": очевидцы рассказали про теракт в Керчи

Директор колледжа заявила, что неизвестные "открывали все кабинеты и убивали всех, кого могли".

Директор керченского колледжа Ольга Гребенникова рассказала о теракте.

“Трупов полно. Настоящий теракт. Ворвались ровно через пять или десять минут после моего отъезда. Взорвали холл, повылетали все окна, взорвали все... Бегали с автоматами по второму этажу, открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти. Здесь все наши... Настоящий теракт... Как в Беслане. Дети погибли, сотрудники погибли“, - передает ее слова Kerch.net.

Как передает Комсомольская правда, один из студентов рассказал о взрыве и о неизвестном парне, который начал расстреливать всех из ружья.

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“Я, если честно, ночью почти не спал, поэтому в конце пары уснул, это меня и спасло. Я проснулся от грохота. Выглянул из кабинета, а там ходит парень с ружьем и расстреливает всех. Тогда я закрылся в надежде, что он меня не услышит. Через 10 минут приехали полицейские с автоматами. Что произошло со стрелком, я не знаю. Когда силовики стали эвакуировать студентов и учителей, я тоже вышел. В том коридоре, где прогремел взрыв, выбило окна. На полу валялись тела убитых. Все стены были обугленными“, - рассказал студент.

Обновление

На данный момент известно 13 погибших. Число жертв скорее всего будет расти, поскольку есть тяжело раненые.

Ранее сообщалось, что в аннексированной Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. Предварительно было известно о 10 погибших и не менее 50 пострадавших.

Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования родным и близким погибших, а Следственный комитет РФ возбудил дело по факту данного происшествия.