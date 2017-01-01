Экс-министр экономики обвинил в своей отставке бывшее руководство Администрации президента

Первый заместитель гендиректора АО Укртранснафта Андрей Пасишник опубликовал на своей странице в Фейсбук видео из судебных заседаний, прошедших 20 ноября 2017, 31 августа 2018 и 12 октября 2018 года по делу Абромавичуса.

На судебном заседании экс-министр изменил свои показания, озвученные им в рамках досудебного расследования.

Абромавичус возлагает вину за свою отставку на экс-главу АП Бориса Ложкина. По словам экс-министра Ложкин навязывал ему кадровые назначения. Второй причиной своей отставки Абромавичус назвал снятие с него и его семьи государственной охраны спецподразделением СБУ “Альфа“.

Кроме допроса самого Абромавичуса, Пасишник также выложил видео допросов основных свидетелей стороны обвинения - экс-руководителя патронатной службы экс-министра Натальи Бэст и экс-помощника Абромавичуса по связям с общественностью Ярины Ключковской. Какое-либо давление или влияние на экс-министра со стороны Пасишника они отрицают. А причиной отставки указывают звонок из Администрации Президента.

Также, в ходе судебного заседания было опровергнуто еще одно из заявлений Абромавичуса о том, что “кандидат (Андрей Пасишник — ред.) принес полный пакет документов на должность замминистра“. В ходе допроса Натальи Бэст установлено, что это она передала Абромавичусу папку с документами, бегло ее просмотрев. Однако, не будучи в полной мере знакомой с процедурой назначения заместителя министра, она не обратила внимания на тот факт, что практически все документы в этой папке были пакетом переписки между “Нафтогазом Украины“, Минэнерго и Кабмином о назначении Пасишника заместителем главы правления НАК “Нефтегаз Украины“ и не имели никакого отношения к назначению заместителем министра.

Также, на заседании 12 октября был установлен и тот факт, что экс-министр не мог принять решения о назначении заместителя министра, поскольку это прерогатива Кабинета Министров, а министр подает Кабмину лишь рекомендацию.

Напомним, что 3 февраля 2016 года Абромавичус на пресс-конференции в Киеве объявил о своей отставке и назвал причиной ухода с поста министра политическое давление и вмешательство в кадровую политику со стороны зам главы фракции БПП Игоря Кононенко. На основании озвученной им информации НАБУ открыло уголовное производство. По результатам проведенного расследования в суд был направлен обвинительный акт в отношении Андрея Пасишника, который, по мнению следствия, оказывал давление на Абромавичуса с целью принятия им незаконного решения о назначении на должность заместителя министра.

Согласно вступившим в силу решениям судов по иску Кононенко против Абромавичуса, вся озвученная экс-министром информация, которая легла в основу уголовного дела НАБУ, признана судом недостоверной и подлежащей опровержению.