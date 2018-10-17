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Появились фото подозреваемого во взрыве в Керчи, личность установлена - СМИ

Спецтема: Теракт в Керчи
Комментариев: 9
Личность подозреваемого установлена. Это Владислав Росляков, который ранее рассказывал одногруппникам о своих опытах со взрывчаткой.
Владислав Росляков поступил в колледж в 2015 году
Владислав Росляков поступил в колледж в 2015 году
112.ua

В Сети появилось фото подозреваемаго в организации терракта в политехническом колледже в Керчи. Об этом в сообщает телеграмм-канал Mash.

Личность подозреваемого установлена
Личность подозреваемого установлена
112.ua

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Неизвестного парня заметили на территории колледжа непосредственно перед взрывом. Предполагается, что подозреваемый переоделся уже в здании. 

По информации телеграмм-канала 112, личность подозреваемого установлена. Парень найден застреленным на втором этаже политехнического колледжа. Его имя Владислав Росляков, 2000 года рождения.

Парень был замечен на территории колледжа перед нападением
Парень был замечен на территории колледжа перед нападением
Mash

Это ученик колледжа. Раньше он рассказывал знакомым о своих опытах со взрывчаткой. 8 сентября Росляков получил разрешение на ружьё 12 калибра, а несколько дней назад он приобрёл к нему 150 патронов.

Приказ о зачислении Рослякова
Приказ о зачислении Рослякова
112.ua

Владислав Росляков поступил в колледж в 2015 году на специальность “Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий“.

По информации телеграмм-канала Медуза, так называемый глава Крыма Аксенов заявил, что подозреваемому в убийстве в Керчи 22 года. Это противоречит информации про 2000 год рождения. При этом количество жертв увеличилось до 18 человек.

Ранее сообщалось о том, что в Керчи произошел взрыв в колледже. По информации местных СМИ, погибли 10 человек, 50 ранены.

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Теги: украина, керчь, взрыв, фото, подозреваемый
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Комментариев (9)
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kievliyanin    17.10.2018, 15:17
Оценка:  0
kievliyanin
Откуда такое в людях берется? Столько людей убил и свою жизнь погубил. Сумасшествие.
BaltijasCels    17.10.2018, 15:13
Оценка:  +5
BaltijasCels
Соболезнования родным и близким.
ivansobolev1990    17.10.2018, 15:12
Оценка:  -8
ivansobolev1990
Жаль пацана, всё правильно сделал
lalikana    17.10.2018, 15:14
Оценка:  +5
lalikana
ну да,а вот когда из твоих ,кто-то не на фронте . а от террориста погибнет,тоже считать,что правльно???
kievliyanin    17.10.2018, 15:18
Оценка:  +2
kievliyanin
такое может сказать только мразь и провокатор, что одно и тоже.
BloodWolf1994    17.10.2018, 15:11
Оценка:  +4
BloodWolf1994
Это завербованный бандеровцами ИГИЛовец.
BaltijasCels    17.10.2018, 15:14
Оценка:  +9
BaltijasCels
Это генетический урод
Древний_Язычник    17.10.2018, 15:08
Оценка:  -12
Древний_Язычник
Жаль пацана, всё правильно сделал
igl-1970    17.10.2018, 15:03
Оценка:  -9
igl-1970
отчисленный студент из сургута?
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