Появились фото подозреваемого во взрыве в Керчи, личность установлена - СМИ

Личность подозреваемого установлена. Это Владислав Росляков, который ранее рассказывал одногруппникам о своих опытах со взрывчаткой.

Владислав Росляков поступил в колледж в 2015 году 112.ua

В Сети появилось фото подозреваемаго в организации терракта в политехническом колледже в Керчи. Об этом в сообщает телеграмм-канал Mash.

Личность подозреваемого установлена 112.ua

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Неизвестного парня заметили на территории колледжа непосредственно перед взрывом. Предполагается, что подозреваемый переоделся уже в здании.

По информации телеграмм-канала 112, личность подозреваемого установлена. Парень найден застреленным на втором этаже политехнического колледжа. Его имя Владислав Росляков, 2000 года рождения.

Парень был замечен на территории колледжа перед нападением Mash

Это ученик колледжа. Раньше он рассказывал знакомым о своих опытах со взрывчаткой. 8 сентября Росляков получил разрешение на ружьё 12 калибра, а несколько дней назад он приобрёл к нему 150 патронов.

Приказ о зачислении Рослякова 112.ua

Владислав Росляков поступил в колледж в 2015 году на специальность “Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий“.

По информации телеграмм-канала Медуза, так называемый глава Крыма Аксенов заявил, что подозреваемому в убийстве в Керчи 22 года. Это противоречит информации про 2000 год рождения. При этом количество жертв увеличилось до 18 человек.

Ранее сообщалось о том, что в Керчи произошел взрыв в колледже. По информации местных СМИ, погибли 10 человек, 50 ранены.