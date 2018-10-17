Появились фото подозреваемого во взрыве в Керчи, личность установлена - СМИ
В Сети появилось фото подозреваемаго в организации терракта в политехническом колледже в Керчи. Об этом в сообщает телеграмм-канал Mash.
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Неизвестного парня заметили на территории колледжа непосредственно перед взрывом. Предполагается, что подозреваемый переоделся уже в здании.
По информации телеграмм-канала 112, личность подозреваемого установлена. Парень найден застреленным на втором этаже политехнического колледжа. Его имя Владислав Росляков, 2000 года рождения.
Это ученик колледжа. Раньше он рассказывал знакомым о своих опытах со взрывчаткой. 8 сентября Росляков получил разрешение на ружьё 12 калибра, а несколько дней назад он приобрёл к нему 150 патронов.
Владислав Росляков поступил в колледж в 2015 году на специальность “Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий“.
По информации телеграмм-канала Медуза, так называемый глава Крыма Аксенов заявил, что подозреваемому в убийстве в Керчи 22 года. Это противоречит информации про 2000 год рождения. При этом количество жертв увеличилось до 18 человек.
Ранее сообщалось о том, что в Керчи произошел взрыв в колледже. По информации местных СМИ, погибли 10 человек, 50 ранены.