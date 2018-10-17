Появились фото подозреваемого во взрыве в Керчи, личность установлена - обновлено
В Сети появилось фото подозреваемого в организации теракта в политехническом колледже в Керчи. Об этом в сообщает телеграмм-канал Mash.
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Неизвестного парня заметили на территории колледжа непосредственно перед взрывом. Предполагается, что подозреваемый переоделся уже в здании.
По информации телеграмм-канала 112, личность подозреваемого установлена. Парень найден застреленным на втором этаже политехнического колледжа. Его имя Владислав Росляков, 2000 года рождения.
Это ученик колледжа. Раньше он рассказывал знакомым о своих опытах со взрывчаткой. 8 сентября Росляков получил разрешение на ружье 12 калибра, а несколько дней назад он приобрёл к нему 150 патронов.
Владислав Росляков поступил в колледж в 2015 году на специальность “Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий“.
В соответствии с данными СК РФ, подозреваемым действительно оказался Владислав Росляков, ему было 18 лет.
“Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело, возбужденное по ст.205 УК РФ, переквалифицировано на ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом)“ - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что в Керчи произошел взрыв в колледже. По информации местных СМИ, погибли 10 человек, 50 ранены.
И так по головке не погладят за тупое палево.
У ольгинского путеноида снова срыв? Снова на уколы?
а пишут, что нашли его застреленным на 2-м этаже
Чувак вроде фанат ваших российских наемников путенских
Чего ты истеришь, бот путенский?
У тебя служба такая, терпи ...
Просто ников у них много