Появились фото подозреваемого во взрыве в Керчи, личность установлена - обновлено

Личность подозреваемого установлена. Это Владислав Росляков, который ранее рассказывал одногруппникам о своих опытах со взрывчаткой.

Владислав Росляков поступил в колледж в 2015 году 112.ua

В Сети появилось фото подозреваемого в организации теракта в политехническом колледже в Керчи. Об этом в сообщает телеграмм-канал Mash.

Личность подозреваемого установлена 112.ua

Читай также: Взрыв в Керчи: Путин выражает соболезнования, СК РФ возбудил дело

Неизвестного парня заметили на территории колледжа непосредственно перед взрывом. Предполагается, что подозреваемый переоделся уже в здании.

По информации телеграмм-канала 112, личность подозреваемого установлена. Парень найден застреленным на втором этаже политехнического колледжа. Его имя Владислав Росляков, 2000 года рождения.

Парень был замечен на территории колледжа перед нападением Mash

Это ученик колледжа. Раньше он рассказывал знакомым о своих опытах со взрывчаткой. 8 сентября Росляков получил разрешение на ружье 12 калибра, а несколько дней назад он приобрёл к нему 150 патронов.

Приказ о зачислении Рослякова 112.ua

Владислав Росляков поступил в колледж в 2015 году на специальность “Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий“.

В соответствии с данными СК РФ, подозреваемым действительно оказался Владислав Росляков, ему было 18 лет.

“Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело, возбужденное по ст.205 УК РФ, переквалифицировано на ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом)“ - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в Керчи произошел взрыв в колледже. По информации местных СМИ, погибли 10 человек, 50 ранены.