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Появились фото подозреваемого во взрыве в Керчи, личность установлена - обновлено

Спецтема: Расстрел в Керчи
Комментариев: 55
Личность подозреваемого установлена. Это Владислав Росляков, который ранее рассказывал одногруппникам о своих опытах со взрывчаткой.
Владислав Росляков поступил в колледж в 2015 году
Владислав Росляков поступил в колледж в 2015 году
112.ua

В Сети появилось фото подозреваемого в организации теракта в политехническом колледже в Керчи. Об этом в сообщает телеграмм-канал Mash.

Личность подозреваемого установлена
Личность подозреваемого установлена
112.ua

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Неизвестного парня заметили на территории колледжа непосредственно перед взрывом. Предполагается, что подозреваемый переоделся уже в здании. 

По информации телеграмм-канала 112, личность подозреваемого установлена. Парень найден застреленным на втором этаже политехнического колледжа. Его имя Владислав Росляков, 2000 года рождения.

Парень был замечен на территории колледжа перед нападением
Парень был замечен на территории колледжа перед нападением
Mash

Это ученик колледжа. Раньше он рассказывал знакомым о своих опытах со взрывчаткой. 8 сентября Росляков получил разрешение на ружье 12 калибра, а несколько дней назад он приобрёл к нему 150 патронов.

Приказ о зачислении Рослякова
Приказ о зачислении Рослякова
112.ua

Владислав Росляков поступил в колледж в 2015 году на специальность “Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий“.

В соответствии с данными СК РФ, подозреваемым действительно оказался Владислав Росляков, ему  было 18 лет. 

“Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело, возбужденное по ст.205 УК РФ, переквалифицировано на ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом)“ - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в Керчи произошел взрыв в колледже. По информации местных СМИ, погибли 10 человек, 50 ранены.

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Теги: украина, керчь, взрыв, фото, подозреваемый
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Источник: bigmir.net

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Комментариев (55)
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knev    17.10.2018, 16:57
Оценка:  0
knev
И на хорошую специальность учился...
Антибот    17.10.2018, 16:28
Оценка:  -4
Антибот
Ты не бабушка.Ты заурядный клоун-долбоиоб с кучей аккаунтов.Тебе до бабушки виолетты далеко как до Луны на велосипеде.Ты слишком толстый и слишком тупой тролль. ;-)
WTF2wtf    17.10.2018, 16:29
Оценка:  +5
WTF2wtf
Бот, ты напиши сколько у тебя тут аккаунтов ...
WTF2wtf    17.10.2018, 16:30
Оценка:  +4
WTF2wtf
Рекордсмен путенский ...
Антибот    17.10.2018, 16:34
Оценка:  -6
Антибот
Ты слишком туп чтобы воспринимать информацию по поводу количества моих аккаунтов.Но вместо каждого удалённого аккаунта,я тут же создаю десять новых.Вот и раскинь своими ослиными мозгами до какого именно места мне твои минусы!Гыгыгыгыгы!)))))
WTF2wtf    17.10.2018, 16:37
Оценка:  +3
WTF2wtf
Ольгинскому боту тупо нечего ответить ... просто служба такая - путенская, против Украины
WTF2wtf    17.10.2018, 16:38
Оценка:  +3
WTF2wtf
Руссо-геббельсовщина за бюджетные рублики в оправдание путенских убийц-оккупантов
Антибот    17.10.2018, 16:44
Оценка:  -5
Антибот
Ты осёл-параноик,если действительно считаешь что я из России и то что твои хозяева из числа временной власти-это Украина.Смирись с тем что ты обычный тупой тролль-долбоиоб,не отличающийся ни умом,ни сообразительностью.Ты ноль.
WTF2wtf    17.10.2018, 16:47
Оценка:  +2
WTF2wtf
Пшел, вон нацик путенский упоротый
WTF2wtf    17.10.2018, 16:48
Оценка:  +2
WTF2wtf
российское говно наплодило тут кучу аккаунтов для антиукраинского срача ...
Антибот    17.10.2018, 16:50
Оценка:  -3
Антибот
Не истери,тупой,толстый тролль.Просто смирись с тем,что ты ничто.Тебя даже насекомым нельзя назвать,ибо насекомое по сравнению с тобой-высший биологический организм.Ты не просто ноль,ты хронический ноль.Но такова твоя судьба.Аминь.
AntiOlgino    17.10.2018, 16:52
Оценка:  +1
AntiOlgino
Сколько у тебя тут аккаунтов, бот?
AntiOlgino    17.10.2018, 16:52
Оценка:  +2
AntiOlgino
WTF2wtf, он опять напьется ))))
WTF2wtf    17.10.2018, 16:56
Оценка:  +1
WTF2wtf
AntiOlgino, на этот вопрос оно не ответит, оно на службе.
И так по головке не погладят за тупое палево.
Древний_Язычник    17.10.2018, 16:16
Оценка:  -5
Древний_Язычник
Классный челлендж лайк! скоро по всей России?
AntiOlgino    17.10.2018, 16:53
Оценка:  +2
AntiOlgino
Вавка в голове?
Letohradek    17.10.2018, 16:05
Оценка:  0
Letohradek
Прочтите книгу Литвиненко - "ФСБ взрывает Россию", это продолжение "эпопеи" ... Кстати, ватные скоты тут-же подхватили версию о мальчишке, который пошел всех убивать.
Антибот    17.10.2018, 16:11
Оценка:  -9
Антибот
А ещё лучше прочитать"Аутодафе"гр ажданина Турчинова,в котором он очень лестно отозвался об украинцах.Не так ли,старушка виолетта? ;-)
WTF2wtf    17.10.2018, 16:23
Оценка:  +4
WTF2wtf
А я тоже бабушка, ольгинское?
У ольгинского путеноида снова срыв? Снова на уколы?
AntiOlgino    17.10.2018, 16:53
Оценка:  +2
AntiOlgino
Это какая-то настольная хрень у савушкинских и подобных?
HOTI    17.10.2018, 15:59
Оценка:  +6
HOTI
A кто его застрелил?
WTF2wtf    17.10.2018, 16:00
Оценка:  +1
WTF2wtf
похоже сам себя
Letohradek    17.10.2018, 16:01
Оценка:  +5
Letohradek
Так ведь написали, что у него патроны закончились и он пошел взрывать ...
WTF2wtf    17.10.2018, 16:05
Оценка:  +4
WTF2wtf
в натуре ... закончились патроны, спустился на первый этаж и взорвал бомбу.
а пишут, что нашли его застреленным на 2-м этаже
Letohradek    17.10.2018, 16:13
Оценка:  +2
Letohradek
Ворвались с автоматами и расстреливали": очевидцы рассказали про теракт в Керчи ......
Антибот    17.10.2018, 15:41
Оценка:  -22
Антибот
Видимо этот вырожденец узнал что под черновцами подросток застрелил младшего двоюродного брата и у него повело"башню"на фоне этой информации...
WTF2wtf    17.10.2018, 15:51
Оценка:  +13
WTF2wtf
Лечись, ольгинское ...
Чувак вроде фанат ваших российских наемников путенских
Антибот    17.10.2018, 15:53
Оценка:  -12
Антибот
Параноик спидозный,у тебя любой,кто не лижет очко твоим хозяевам,является россиянином?Потерпи,несчастны й,в следующем году,мы"россияне"на выборах скажем"остаточне прощавай"твоим хозяевам. ;-)
WTF2wtf    17.10.2018, 15:58
Оценка:  +8
WTF2wtf
Ольгинское Антибот, Антибес, Антираб, Tratarog, ФайныйДрузяка, КудлатыйКыць, КульныйПерець, НеистовыйГун, ГунВсемогущий, РобинГуд и много много других аккаунтов одного упоротого ольгинского тролля-украинофоба ...

Чего ты истеришь, бот путенский?
У тебя служба такая, терпи ...
WTF2wtf    17.10.2018, 16:00
Оценка:  +8
WTF2wtf
Упоротый путенский нацик, постоянно радующийся каждой смерти украинских солдат от рук российских оккупантов ...
Letohradek    17.10.2018, 16:03
Оценка:  +1
Letohradek
Да это все одно и тоже сепарское чмо, ранее писавшее под "нынистрыманый" и "теплогорский_поэ". Мразота, ныне живущая в Донецке.
WTF2wtf    17.10.2018, 16:06
Оценка:  +2
WTF2wtf
Я знаю довольно много его других ников ... редкостно-упоротый путенский украинофоб
Антибот    17.10.2018, 16:14
Оценка:  -8
Антибот
О как рабочие пуканы двух потрохоботов синхронно сдетонировали.Правда,старушка виолетта?Как там Ирина Михайловна?Звонишь ей под землю?Или она"поза зоною досяжності"?Гигигигигиги ги!))))))))))
Без_пейсов    17.10.2018, 15:52
Оценка:  +5
Без_пейсов
так крымские рашисты украинские сайты не посещают
igl-1970    17.10.2018, 15:40
Оценка:  +3
igl-1970
гы на фесе гуглите его по имени и фамилии. он оказывается ярый поклонник лдыры..
Мыкола    17.10.2018, 15:39
Оценка:  -4
Мыкола
Можно подумать, что в Украине что-то меняется в лучшую сторону. Такое же дерьмо !
igl-1970    17.10.2018, 15:35
Оценка:  +3
igl-1970
о кремлеботы набежали.
AntiOlgino    17.10.2018, 16:54
Оценка:  +1
AntiOlgino
Или всего лишь бот, ну може парочка
Просто ников у них много
Без_пейсов    17.10.2018, 15:34
Оценка:  0
Без_пейсов
довели парня до сумасшествия
Letohradek    17.10.2018, 15:38
Оценка:  +1
Letohradek
Да парень вообще не знал, что он может оказаться террористом. Ведь он мертв, а для ублюдков из мавзолея, нет ничего святого, можно его объявить убийцей ...
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