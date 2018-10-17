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Бригады ВСУ переводят на новую систему питания

Комментариев: 2
Через четыре дня более пятидесяти бригад Вооруженных сил Украины будут переведены на новую систему питания.
Порошенко также опробовал новую систему питания
Порошенко также опробовал новую систему питания
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Со следующей недели более 50 бригад Вооруженных сил Украины будут переведены на новую систему питания. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

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“Через четыре дня более 50-ти бригад Вооруженных сил Украины будут переведены на новую систему питания“, - сообщил Президент.

По его словам, вчера в Международном центре миротворчества и безопасности от военнослужащих были положительные отзывы о новой системе питания.

Ранее сообщалось, что разработанное по стандартам НАТО новое меню для военных на Донбассе будет содержать семь различных комплексных рационов на все дни недели.

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Теги: Порошенко, ВСУ, питание, снабжение
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Комментариев (3)
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Антибот    17.10.2018, 17:37
Оценка:  0
Антибот
Толстый тролль,я не имею отношения к России,сейча с смотрю по ICTV"Дизель-шоу".Если у тебя есть доказательства моей причастности к России-в студию.Если нет,то лезай обратно в буду,из которой ты выбрался. ;-)
Антибот    17.10.2018, 16:56
Оценка:  +1
Антибот
А"нові вафлі Рошен зі смаком справжнього фундука"будут входить в новый рацион"героев"?
WTF2wtf    17.10.2018, 17:15
Оценка:  -3
WTF2wtf
Путенское, ты расскажи каким откровенным говном кормит твоя россия своих наемников в армейских корпусах на оккупированном Донбассе. Те жалуются конкретно
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