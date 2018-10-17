Бригады ВСУ переводят на новую систему питания

Через четыре дня более пятидесяти бригад Вооруженных сил Украины будут переведены на новую систему питания.

Со следующей недели более 50 бригад Вооруженных сил Украины будут переведены на новую систему питания. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

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“Через четыре дня более 50-ти бригад Вооруженных сил Украины будут переведены на новую систему питания“, - сообщил Президент.

По его словам, вчера в Международном центре миротворчества и безопасности от военнослужащих были положительные отзывы о новой системе питания.

Ранее сообщалось, что разработанное по стандартам НАТО новое меню для военных на Донбассе будет содержать семь различных комплексных рационов на все дни недели.