В детсаду под Лкуганском взорвалась граната: есть пострадавшая

Пострадала заведующая дошкольного учреждения.

Никто из детей не пострадал depositphotos.com

В оккупированном поселке Донецкий Луганской области прогремел взрыв на территории детского сада.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на сообщение так называемого "министерства по чрезвычайным ситуациям" самопровозглашенной "республики".

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В результате взрыва пострадала заведующая дошкольного учреждения. Женщина получила осколочное ранение правой нижнего века и ранения пальца левой руки.

Боевики из "ЛНР" предполагают, что взрыв мог произойти из-за детонации ручной гранаты.

Как сообщалось 2 октября, появились подробности о подрыве на мине детей в Горловке.