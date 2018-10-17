Теракт в Керчи: в СК РФ рассказали о бомбе, появились фото с места трагедии

По предварительным данным, взрывное устройство могло быть закамуфлировано под какой-либо другой предмет.

В Следственном комитете РФ заявили, что в керченском колледже, где был совершен подростком теракт, взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами.

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“По предварительным данным, сегодня в столовой Керченского политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Данные о пострадавших уточняются, большая часть из них - подростки“, - говорится в сообщении, передает УНИАН.

Мощность бомбы, взорвавшейся в техникуме Керчи, была не менее 300 грамм в тротиловом эквиваленте.

“По предварительным данным, взрывное устройство могло быть закамуфлировано под какой-либо другой предмет. Его мощность была не менее 300 грамм в тротиловом эквиваленте, оно было начинено поражающими элементами“, - сообщил источник в правоохранительных органах, передает Лента.

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В настоящее время на месте работают специалисты-взрывотехники, после завершения работы которых следователи приступят к осмотру места происшествия непосредственно в эпицентре взрыва.

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По указанию председателя Следственного комитета Российской Федерации уголовное дело передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства. Кроме того, Александр Бастрыкин направил на место происшествия криминалистов и следователей СК России, имеющих опыт расследования такого рода преступлений.

“Сформирован штаб, в который вошли сотрудники СК России, ФСБ и МВД. Следователи приступили к допросу свидетелей и очевидцев, изучается видео с камер наблюдения, устанавливаются все обстоятельства случившегося“, - говорится в сообщении.

По последним данным, погибли 13 человек, еще около 50 получили ранения.

Ранее СМИ показали фото исполнителя теракта. По предварительным данным, террористом оказался Владислав Росляков, 2000 года рождения. Сообщается, что он был найден на втором этаже колледжа. Он застрелился.