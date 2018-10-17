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Бойня в Керчи: СМИ рассказали хронологию теракта

Спецтема: Расстрел в Керчи
Комментариев: 8
Камеры видеонаблюдения также засняли момент взрыва в политехническом колледже. Хлопок слышен на 0:04.
Тело стрелка было найдено мертвым
Тело стрелка было найдено мертвым
Mash

В СМИ рассказали хронологию бойни в керченском колледже, в результате которой погибли 17 подростков и еще минимум 50 были ранены.

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Хронологию событий опубликовал Telegram-канал Mash.

11:40 - Стрелок заходит в школу в потоке людей на перемене между второй и третьей парой. У него с собой ружье и СВУ.

11:43 - Стрелок поднимается на второй этаж и открывает стрельбу в коридоре, стреляет по всем, кто идет мимо. Вахтерша слышит выстрелы и нажимает тревожную кнопку.

11:44 - Ученики в панике выламывают стекла и решетки, вытаскивают пострадавших и выбегают из школы. 

11:45 - У нападавшего заканчиваются патроны. Он спускается на первый этаж и взрывает там бомбу.

11:50 - К колледжу подъезжают скорые, пожарные, полицейские и кинологи. Пострадавших вытаскивают из здания, носилок не хватает, их несут на дверях.

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СК РФ официально назвал имя напавшего на колледж - это Владислав Росляков, но 18-летний студент. В СК больше не считают произошедшее терактом. Это статья 105 УК РФ (Убийство).

Камеры видеонаблюдения также засняли момент взрыва в политехническом колледже. Хлопок слышен на 0:04.

Момент взрыва в керченском колледже
0:00 / 00:24

Первые минуты после атаки
0:00 / 02:07

Ранее о теракте рассказали очевидцы. Также была установлена личность нападавшего студента.

В СК РФ также объявил, что в колледже никто не погиб от взрыва. Все были убиты из оружия. 

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Теги: Керч, теракт, колледж
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Комментариев (9)
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Без_пейсов    17.10.2018, 17:19
Оценка:  -1
Без_пейсов
о как рашенцы минусят
mrf49    17.10.2018, 17:36
Оценка:  -4
mrf49
така в них праця
kievliyanin    17.10.2018, 17:15
Оценка:  +7
kievliyanin
Царствие Небесное подросткам. Гореть в аду тому, кто это сделал.
mrf49    17.10.2018, 17:37
Оценка:  -4
mrf49
Він не один раз казав - не згорю
Kostos    17.10.2018, 16:35
Оценка:  +3
Kostos
И откель жэж у кацапёнка СВУ? Как и "сахар" в мешках у подвале?
ZEF    17.10.2018, 17:01
Оценка:  0
ZEF
Глубоко в шахтах Керчи нашел, там все так
Letohradek    17.10.2018, 16:11
Оценка:  +2
Letohradek
ФСБ взрывает Россию - продолжение "эпопеи" ...
Древний_Язычник    17.10.2018, 16:01
Оценка:  +3
Древний_Язычник
Я думал алахакбары расиянам напомнили и повторили, ан нет, это ихний, свойский
ecvilibrum    17.10.2018, 17:14
Оценка:  -3
ecvilibrum
эвонный
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