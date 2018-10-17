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В 10 раз грязнее туалета: Супрун рассказала о вреде смартфонов

Комментариев: 1
Бактерии на смартфонах способны вызывать острые кишечные инфекции, кожные болезни и грипп, считает и.о Министра здравоохранения.
Супрун рассказала о негигиеничности смартфонов
Супрун рассказала о негигиеничности смартфонов
niklife.com.ua

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун заявила о том, что пользование смартфонами негигиенично и может поспособствовать проникновению в человеческий организм всевозможных болезнетворных бактерий. 

Соответствующий пост чиновница разместила на своей странице в Facebook.

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“Утром мы выключаем будильник, берем телефон на кухню, пользуемся в общественном транспорте и засыпаем с ним в руках. Во время этих действий переносится множество микробов,“ - пишет Супрун.

И.о министра здравоохранения добавила, что на поверхности смартфона - следы от пальцев, влага, жир и пот от висков, ушей и волос, остатки пищи и грязи, маленькие частички всех мест, где владелец смартфона побывал за день. Это является источником микробного загрязнения и средой для существования бактерий.

Телефоны могут нагреваться, а это создает благоприятную среду для жизнедеятельности микроорганизмов.

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“Наши телефоны порой бывают в 10(!) раз грязнее туалетов. Большинство из этих бактерий не создают смертельной опасности, впрочем среди них все-таки могут присутствовать и патогенные штаммы кишечной палочки или же антибиотикорезистентные стафилококки или стрептококки и тому подобное. Они могут выступать возбудителями кишечных и кожных инфекций, повысить риски острого кишечного отравления или вызвать грипп“, - пишет врач.

Существуют разные способы сохранения гигиены телефону – от дезинфицирующих салфеток для техники до специальных ультрафиолетовых кейсов, которые можно использовать также и для кошельков и часов.

Например, в одном из исследований было определено, что наиболее эффективными являются ультрафиолетовые боксы. Однако они дорогие, поэтому для большинства людей не будут иметь смысла.

“Более универсальным, эффективным и доступным способом могут быть спиртосодержащие дезинфектанты – к примеру, спиртсодержащее дезинфицирующее средство, спрей или салфетки“, - подытожила Супрун. 

Напомним, ранее Супрун призвала общественность не бояться клинических испытаний на людях. 

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Теги: Супрун, советы, здоровье, смартфоны, гигиена
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    17.10.2018, 15:47
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Если у Супрун смартфон, который она целый день вытирает руками, такой грязный, боюсь даже представить, что у нее в постели и на кухне. Пусть тогда говорит что и спать и есть вредно. А еще вредно в туалет ходить.
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