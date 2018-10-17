Богомолец на акции под Кабмином: Правительство Гройсмана ведет Украину к катастрофе

Правительство премьер-министра Владимира Гройсмана ведет Украину к катастрофе. Об этом сообщила народный депутат и председатель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец на странице в социальной сети Facebook.

“Сегодня я вместе с профсоюзами пикетировала Кабмин в рамках Всеукраинской акции протеста, на которой собрались тысячи медиков, педагогов, горняков, металлургов, чернобыльцев и афганцев. Труженики пришли напомнить власти, что Майдан стоял за справедливость, зато плодами революции воспользовались недостойные люди, а справедливости в государстве стало гораздо меньше“, - заявила парламентарий.

По ее словам, участники митинга в критической ситуации в стране обвинили Кабмин и лично премьер-министра Владимира Гройсмана.

“Правительство ведет Украину к катастрофе - это было единодушное мнение участников протестов. В частности в медицине из-за мизерных зарплат и задолженностей, а также «уравниловки» в оплате труда, за последние годы страну покинули десятки тысяч медиков. Вместе с отъездом лучших медиков в области растет кадровый голод и ухудшается качество здравоохранения. А это влечет за собой ухудшение состояния здоровья населения, рост заболеваемости, увеличение смертности и, как следствие, стремительное вымирание нации“, - отметила она.

Политик подчеркнула, что вопрос здоровья украинцев является крайне насущным.

“Это - вопрос национальной безопасности, но правительство не занимается стратегическими проблемами, главное для него - сэкономить как можно больше средств за счет простых тружеников сегодня, а что будет дальше - его не волнует. Для прекращения разрушения системы здравоохранения медицинские работники требуют предусмотреть в следующем бюджете не менее 5% ВВП на медицину, сохранить врачебно-фельдшерские бригады скорой помощи, погасить задолженность и предусмотреть зарплату в 2019 году на уровне 250% от средней по Украине“, - процитировала требования врачей глава профильного комитета.

Кроме того, профсоюзы выдвигают требования обеспечить медикам надбавки за выслугу лет, квалификационную категорию и продолжительность непрерывной работы.

“В настоящее время профсоюзное движение в Украине набирает обороты и остается одним из немногих рычагов давления на власть, чтобы заставить ее принимать решения в интересах простого народа и восстановить социальную справедливость. А потому я сегодня - на их стороне, с ними, среди них“, - резюмировала народный депутат.