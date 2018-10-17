В зоне ООС погиб 20-летний боец
На Донбассе во вторник, 16 октября, от пули снайпера погиб 20-летний боец Андрей Бойко. Об этом сообщает телерадиоканал Лтава на своей странице в соцсети Facebook.
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Трагедия случилась около 22:00. Военный служил в первой отдельной танковой бригаде в Донецкой области.
“16 октября около 22:00 погиб боец из Лубен Андрей Бойко. Сегодня эту информацию подтвердил заместитель областного военного комиссара Эдуард Бородай“, - говорится в сообщении.
Андрей Бойко начал службу в ВСУ в феврале 2017 года.
Ранее на Донбассе от снайперского смертельного ранения погиб военный из Черкасс Антон Моспан.
Также сообщалось, что в Донецкой области от пули снайпера погиб командир первой роты 15 ОГПБ Георгий Ольховский.
Сейчас вообще вашу базу по подговке наемников для Донбасса в Ростовской области вроде прикрыли за организацию наркотрафика.
Некоторые ваши на Донбасс регулярно в командировки как катались, так и катаются