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В зоне ООС погиб 20-летний боец

Комментариев: 4
Военнослужащий погиб из-за выстрела снайпера в голову.
Боец проходил службу в первой отдельной танковой бригаде
Боец проходил службу в первой отдельной танковой бригаде
mil.gov.ua

На Донбассе во вторник, 16 октября, от пули снайпера погиб 20-летний боец Андрей Бойко. Об этом сообщает телерадиоканал Лтава на своей странице в соцсети Facebook.

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Трагедия случилась около 22:00. Военный служил в первой отдельной танковой бригаде в Донецкой области.

“16 октября около 22:00 погиб боец из Лубен Андрей Бойко. Сегодня эту информацию подтвердил заместитель областного военного комиссара Эдуард Бородай“, - говорится в сообщении.

Андрей Бойко начал службу в ВСУ в феврале 2017 года.

Ранее на Донбассе от снайперского смертельного ранения погиб военный из Черкасс Антон Моспан.

Также сообщалось, что в Донецкой области от пули снайпера погиб командир первой роты 15 ОГПБ Георгий Ольховский.

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Теги: Донецкая область, донбасс, военные, военный, ВСУ, погибшие, Лубни, Операция объединенных сил
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Комментариев (4)
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Антибот    17.10.2018, 17:00
Оценка:  -3
Антибот
Да ладно там"снайпер"!Снова в блиндаже по-пьяни после раскурки жонглировали РГД-5 без чеки...Так уже 100500 раз было!
para-trooper    17.10.2018, 17:20
Оценка:  +1
para-trooper
По российским наемникам судишь?
Сейчас вообще вашу базу по подговке наемников для Донбасса в Ростовской области вроде прикрыли за организацию наркотрафика.
NOREGA    17.10.2018, 16:51
Оценка:  0
NOREGA
Снайпер перепутал цель, ведь хорошие снайперы есть только в ВСУ, о чем часто размещают видеоролики волонтеры. Здесь где посмотреть видос?
para-trooper    17.10.2018, 17:18
Оценка:  +3
para-trooper
В россии снайперы перевелись?
Некоторые ваши на Донбасс регулярно в командировки как катались, так и катаются
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