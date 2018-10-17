Бойня в Керчи: Опубликован список пострадавших

В больницах Керчи находятся 39 человек, пострадавших во время атаки на колледж.

В медицинских учреждениях города Керчь, где в среду, 17 октября, произошло нападение учащегося Влада Рослякова со взрывом, находятся 39 человек, пострадавших во время атаки на колледж. Шестеро находятся в крайне тяжелом состоянии, восемь - в тяжелом, передает Telegram-канал Mash.

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Канал 112 опубликовал список пострадавших во время атаки, состоящий из 52 имен.

Напомним взрыв в колледже Керчи произошел 17 октября 2018 года.

Предварительной версией происшествия был взрыв газа, однако позже стало известно, что колледж не был газифицирован.

В результате атаки по разным данным погибли 17-18 человек . В Крыму объявлен трехдневный траур.

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По словам очевидцев, неизвестные открывали двери кабинетов и расстреливали всех, кого могли.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев выразили соболезнования семьям погибших, Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Позже была установлена личность террориста - нападавшим оказался 18-летний Владислав Росляков. Подозреваемый был найден мертвым на втором этаже колледжа.