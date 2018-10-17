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Бойня в Керчи: Опубликован список пострадавших

Спецтема: Расстрел в Керчи
Комментариев: 14
В больницах Керчи находятся 39 человек, пострадавших во время атаки на колледж.
Канал 112 публикует список пострадавших при атаке студента
Канал 112 публикует список пострадавших при атаке студента
t.me/EV112

В медицинских учреждениях города Керчь, где в среду, 17 октября, произошло нападение учащегося Влада Рослякова со взрывом,  находятся 39 человек, пострадавших во время атаки на колледж. Шестеро находятся в крайне тяжелом состоянии, восемь - в тяжелом, передает Telegram-канал Mash.

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Канал 112 опубликовал список пострадавших во время атаки, состоящий из 52 имен.

Напомним взрыв в колледже Керчи произошел 17 октября 2018 года. 

Предварительной версией происшествия был взрыв газа, однако позже стало известно, что колледж не был газифицирован. 

В результате атаки по разным данным погибли 17-18 человек . В Крыму объявлен трехдневный траур. 

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По словам очевидцев, неизвестные открывали двери кабинетов и расстреливали всех, кого могли.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев выразили соболезнования семьям погибших, Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Позже была установлена личность террориста - нападавшим оказался 18-летний Владислав Росляков. Подозреваемый был найден мертвым на втором этаже колледжа.

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Теги: Крым, Керчь, теракт, студент, список, пострадавшие
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Комментариев (14)
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Без_пейсов    17.10.2018, 17:40
Оценка:  -2
Без_пейсов
дело ясное шо дело тёмное
РАЗГЕЛЬДЯЙ    17.10.2018, 17:37
Оценка:  -2
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Жаль людей, но это только начало((((
Kismyas    17.10.2018, 17:35
Оценка:  +3
Kismyas
Несколько дней назад смотрел фильм,где в Норвегии один тоже взорвал бомбу и расстрелял 80 подростков на острове..
chippolino2017    17.10.2018, 17:36
Оценка:  +2
chippolino2017
Сумасшедшие есть везде.
mrf49    17.10.2018, 17:34
Оценка:  -5
mrf49
Ай да ВОвочка маладєц!
Лора_Лайнс    17.10.2018, 17:16
Оценка:  +2
Лора_Лайнс
Русские своих не бросают. Нормально так.Про СБУ они уже говорили! ? ))))
pravda77    17.10.2018, 17:20
Оценка:  +1
pravda77
Тебе смешно от смерти невинных детей?
Лора_Лайнс    17.10.2018, 17:24
Оценка:  0
Лора_Лайнс
Детей жалко.Но єто же вибор их родителей.Да и убил их,тоже ребенок
Колишній-східняк    17.10.2018, 17:02
Оценка:  +5
Колишній-східняк
"неизвестные открывали двери кабинетов и расстреливали всех, кого могли" и "нападавшим оказался 18-летний Владислав Росляков". Так террористы или террорист?
elvis-kong    17.10.2018, 17:35
Оценка:  -4
elvis-kong
да там это один лошок вероятно с ним работали спецы , так как народ уже спалил в соцсетях, этот типа один организатор терорист вдруг после смерти у него на страничке в вк сменились аватарки , воскрес видать чел ради этого
mrf49    17.10.2018, 17:35
Оценка:  -5
mrf49
Терорист на всю русію один, вважаючи нікчемну підготовку, всі сліди скоро приведуть до нього, і далі звичайна пісня - ІХТАМНЄТ
elvis-kong    17.10.2018, 17:37
Оценка:  -4
elvis-kong
очевидцы говорят о людях в масках сответвенно там были и группа в масках и этот чел который наверное не думал что его мочканут в итоге свои же для раша тудей и россия 24
chippolino2017    17.10.2018, 17:37
Оценка:  +2
chippolino2017
Уже есть фото двоих с оружием, их было двое подельников.
Letohradek    17.10.2018, 16:17
Оценка:  +6
Letohradek
ФСБ взрывает Россию
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