В Украине создадут управления морской охраны

Новое управление возьмет под охрану всю морскую границу от Измаила Одесской области до Мариуполя в Донецкой области.

В Украине уже созданы подразделения оперативного реагирования Дозор mvs.gov.ua

Пограничная служба планирует до конца года создать на юге Украины региональное управление морской охраны.

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В ГПСУ отмечают, что новое управление возьмет под охрану всю морскую границу от Измаила Одесской области до Мариуполя в Донецкой области. Корабельный состав управления пополнят новыми катерами.

По словам главы Пограничной службы Петра Цигикала, это делается для прикрытия территории Украины от вторжения с моря.

По словам пограничников, в Украине уже созданы новые подразделения оперативного реагирования Дозор, в том числе и для проведения специальных действий на воде.

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Кроме того, создана система боевых резервов с мощным вооружением и бронетехникой, которые способны в кратчайшие сроки прикрыть угрожаемые направления.

Цигикал добавил, что для усиления авиационной составляющей в ближайшие 2 года для Пограничной службы будут закуплены 24 современных легких патрульных вертолета французской компании Airbus.

Напомним, 16 октября командующий Военно-морскими силами ВСУ Игорь Воронченко заявил, что украинские военнослужащие готовы к силовым действиям в случае дальнейшего обострения ситуации в Азовском море и "второго Крыма не будет".