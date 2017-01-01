Масштабный пожар произошел на военном полигоне под Харьковом
На полигоне 92-ой ОМБ 17 октября во время занятий по огневой подготовке загорелась сухая трава.
Об этом сообщает региональный пресс-центр Минобороны, передает сайт города Харькова.
Согласно сообщению, загорелось около 100 квадратных метров сухостоя.
В пресс-службе ГСЧС в Харьковской области уточнили, что о пожаре стало известно около 12.00.
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"По состоянию на 15.00 спасатели еще ликвидировали огонь. Площадь возгорания устанавливается. На месте происшествия работают три бригады", - сообщил пресс-секретарь региональной ГСЧС Игорь Лупандин.
Местные жители возмущаются, что из-за сильного дыма в городе невозможно гулять на улице.
"По Малиновке невозможно погулять с ребенком. В воздухе вонь, пепел, дым. Пришли домой хоть окна закрыть, так и тут на подоконнике пятого этажа огарки", - сообщила жительница поселка Галина Тихомирова.
Известно, что на данный момент пожар ликвидирован. Предварительно среди причин пожара рассматривают неосторожное обращение с огнем и поджог.
Как сообщалось 15 октября, интенсивность взрывов под Ичней уменьшилась в разы.