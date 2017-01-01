На Львовской таможне обнаружили "золотую посылку"

Стоимость посылки оказалась - почти два миллиона гривен.

Посылка была спрятана в банке с краской facebook.com/SFSofUkraine

На Львовской таможне в почтовой посылке обнаружено 8 слитков золота.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

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"Львовские таможенники обнаружили в почтовом отправлении 8 слитков золота стоимостью 1,8 млн гривен, скрытые в краске", - говорится в сообщении.

Как отметили в Фискальной службе, отправление направлялось из Великобритании в адрес гражданки Украины.

Стоит отметить, что все слитки изготовлены по банковской форме, имеют пробирные клейма 999.9, общий вес брутто обнаруженного товара составляет 1,64 кг. По факту обнаружения драгоценного металла принимаются меры по документированию нарушения таможенных правил.

Было обнаружено 8 слитков золота стоимостью 1,8 млн гривен facebook.com/SFSofUkraine

Золото выслали из Великобритании в Украину facebook.com/SFSofUkraine

Как сообщалось в сентябре, немец нашел в купленном шкафу 2,5 килограмма золота.