На Львовской таможне обнаружили "золотую посылку"
Стоимость посылки оказалась - почти два миллиона гривен.
На Львовской таможне в почтовой посылке обнаружено 8 слитков золота.
Об этом сообщила пресс-служба ГФС.
Читай также: В Австралии нашли гигантские золотые самородки
"Львовские таможенники обнаружили в почтовом отправлении 8 слитков золота стоимостью 1,8 млн гривен, скрытые в краске", - говорится в сообщении.
Как отметили в Фискальной службе, отправление направлялось из Великобритании в адрес гражданки Украины.
Стоит отметить, что все слитки изготовлены по банковской форме, имеют пробирные клейма 999.9, общий вес брутто обнаруженного товара составляет 1,64 кг. По факту обнаружения драгоценного металла принимаются меры по документированию нарушения таможенных правил.
Как сообщалось в сентябре, немец нашел в купленном шкафу 2,5 килограмма золота.