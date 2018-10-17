Бойня в Керчи: в Сети появились новые свидетельства очевидцев

Один из студентов на видео рассказал, как пережил стрельбу.

Очевидцы также рассказали о поведени и стрелка скриншот

В Сети появились новые свидетельства от студентов, которые пережили расстрел в керченском колледже. Соответствующие видеоматериалы были опубликованы на Telegram-канале Mash.

“Это парня зовут Ярослав. Он был в колледже, когда там началась стрельба“, - говорится в сообщении.

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На данном видео студенты пытаются найти выход с территории колледжа.

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Один из парней рассказал, что “Влад Росляков пришел на учебу с двумя рюкзаками. Один - серый, второй - черный. Спокойно поздоровался с одногруппниками“.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Свидетельства очевидцев о стрельбе в колледже Керчи 2 0:00 / 00:30

Отметим, что на данный момент известно о 19 погибших и свыше 50 раненых.

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По информации СК, уголовное дело по факту взрыва в Керчи переквалифицировали со ст. 205 УК РФ (террористический акт) на ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).

Установлена личность молодого человека. Им оказался 18-летний студент 4 курса колледжа Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа.

Стрелок зашел в здание на перемене, поднялся на второй этаж и начал убивать всех вокруг, а когда кончились патроны, спустился на первый этаж и взорвал бомбу.