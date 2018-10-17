Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Бойня в Керчи: в Сети появились новые свидетельства очевидцев

Спецтема: Расстрел в Керчи
Комментариев: 4
Один из студентов на видео рассказал, как пережил стрельбу.
Очевидцы также рассказали о поведени и стрелка
Очевидцы также рассказали о поведени и стрелка
скриншот

В Сети появились новые свидетельства от студентов, которые пережили расстрел в керченском колледже. Соответствующие видеоматериалы были опубликованы на Telegram-канале Mash.

“Это парня зовут Ярослав. Он был в колледже, когда там началась стрельба“, - говорится в сообщении.

Свидетельства очевидцев о стрельбе в колледже Керчи 1
0:00 / 01:49

На данном видео студенты пытаются найти выход с территории колледжа. 

Свидетельства очевидцев о стрельбе в колледже Керчи 3
0:00 / 00:43

Один из парней рассказал, что “Влад Росляков пришел на учебу с двумя рюкзаками. Один - серый, второй - черный. Спокойно поздоровался с одногруппниками“.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Свидетельства очевидцев о стрельбе в колледже Керчи 2
0:00 / 00:30

Отметим, что на данный момент известно о 19 погибших и свыше 50 раненых.

Читай также: Бойня в Керчи: СМИ рассказали хронологию теракта

По информации СК, уголовное дело по факту взрыва в Керчи переквалифицировали со ст. 205 УК РФ (террористический акт) на ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).

Установлена личность молодого человека. Им оказался 18-летний студент 4 курса колледжа Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа. 

Стрелок зашел в здание на перемене, поднялся на второй этаж и начал убивать всех вокруг, а когда кончились патроны, спустился на первый этаж и взорвал бомбу.

Поделись:
Теги: Керчь, колледж, стрельба, жертвы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
СветБобра    17.10.2018, 19:37
Оценка:  0
СветБобра
Переплюнул росляков пермякова. Подвиг рослякова будет жить в веках.
wizartos    17.10.2018, 19:00
Оценка:  -2
wizartos
подстава гипноз вот тебе убийца
Stavros-Mann    17.10.2018, 18:26
Оценка:  +3
Stavros-Mann
Вы, (ука уроды задолбали своими рекламами... Когда уже нажрётесь баблом.
HiрoрotamuS    17.10.2018, 18:22
Оценка:  +8
HiрoрotamuS
Не удивлюсь если это преступление завяжут на Украине.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь