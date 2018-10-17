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Передача Андреевской церкви: Порошенко внес законопроект в Раду

Комментариев: 2
Это станет проявлением уважения украинского государства к авторитету и роли Церкви-Матери, говорится в проекте.
Проект закона №9208 уже зарегистрирован
Проект закона №9208 уже зарегистрирован
УНИАН

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника София Киевская. Соответствующий проект закона №9208 зарегистрирован на сайте парламента 17 октября.

В документе отмечается, что передача в постоянное пользование Вселенского патриархата именно этой церкви, находящейся в собственности государства, будет иметь уникальное как практически-церковное, так и символически-духовное значение.

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Говорится, что это станет проявлением уважения украинского государства к авторитету и роли Церкви-Матери и будет способствовать процессу предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Документ передан для рассмотрения парламентскому комитету по вопросам культуры и духовности.

О том, что президент предложил передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху стало известно сегодня. Такой законопроект должен быть зарегистрирован в Верховной Раде в ближайшее время.

Напомним, 16 октября президент заявил, что передача церкви “будет символическим жестом единения с матерью церквей“.

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Теги: Порошенко, законопроект, Верховная Рада, Андреевская церковь, Вселенский патриархат
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Комментариев (2)
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ЕЖИК69    17.10.2018, 18:44
Оценка:  +4
ЕЖИК69
А чего Roshen не подарить ради такого благого дела?
lalikana    17.10.2018, 17:57
Оценка:  +7
lalikana
Вот и оплата за договорняк
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