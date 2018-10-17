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Крушение Су-27: найден черный ящик, самолет проходил ремонт

Спецтема: Крушение Су-27
Комментариев: 1
Личные данные пилота США не будут обнародованы в течение 24 часов, пока семья не получит сообщение о его гибели.
Правительство Соединенных Штатов также проводит расследование
Правительство Соединенных Штатов также проводит расследование
УНИАН

Министр обороны Степан Полторак сообщил, что поисковый отряд нашел бортовой самописец самолета Су-27, который 16 октября разбился в Винницкой области во время совместных с ВВС США учений Чистое небо-2018.

“Черный ящик нашли, расследование проводится“, - сказал Полторак, передает Украинская правда.

Министр подтвердил один из двух погибших в результате аварии пилотов был американским военным - офицером Национальной гвардии США.

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Он рассказал, что трагедия произошла во время плановых ознакомительных совместных полетов в рамках международных учений. “Причины пока не известны“, - отметил министр.

По его словам, самолет только этим летом прошел ремонт.

Пресс-служба Военно-воздушных сил США сообщила, что пилот, погибший при крушении, принадлежал к 144-му крылу Калифорнийской авиационной Национальной гвардии.

“Пилот вместе с украинским коллегой участвовал в одиночном ознакомительном полете. Ни один другой самолет не был задействован в инциденте“, - заявили в пресс-службе.

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Личные данные военнослужащего не будут обнародованы в течение 24 часов, пока семья не получит сообщение о его гибели.

“Это печальный день для Соединенных Штатов и Украины. Наши глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам-летчикам как американского, так и украинского летчика, погибших в результате инцидента“, - заявил командующий калифорнийской Нацгвардии и руководитель учений Чистое небо генерал-майор Клей Гаррисон.

Правительство Соединенных Штатов также проводит расследование по установлению причины аварии.

Ранее пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ назвал имя украинского летчика, погибшего в авиакатастрофе.

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Теги: Су-27, ВВС ВСУ, авиакатастрофа, крушение, Чистое небо-2018, учения, истребитель, черный ящик, Полторак
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Комментариев (1)
Антибот    17.10.2018, 18:15
Оценка:  0
Антибот
Ремонт этот похоже осуществлялся непосредственно сразу после взлёта,но закончился неудачно?
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