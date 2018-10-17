Крушение Су-27: найден черный ящик, самолет проходил ремонт
Министр обороны Степан Полторак сообщил, что поисковый отряд нашел бортовой самописец самолета Су-27, который 16 октября разбился в Винницкой области во время совместных с ВВС США учений Чистое небо-2018.
“Черный ящик нашли, расследование проводится“, - сказал Полторак, передает Украинская правда.
Министр подтвердил один из двух погибших в результате аварии пилотов был американским военным - офицером Национальной гвардии США.
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Он рассказал, что трагедия произошла во время плановых ознакомительных совместных полетов в рамках международных учений. “Причины пока не известны“, - отметил министр.
По его словам, самолет только этим летом прошел ремонт.
Пресс-служба Военно-воздушных сил США сообщила, что пилот, погибший при крушении, принадлежал к 144-му крылу Калифорнийской авиационной Национальной гвардии.
“Пилот вместе с украинским коллегой участвовал в одиночном ознакомительном полете. Ни один другой самолет не был задействован в инциденте“, - заявили в пресс-службе.
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Личные данные военнослужащего не будут обнародованы в течение 24 часов, пока семья не получит сообщение о его гибели.
“Это печальный день для Соединенных Штатов и Украины. Наши глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам-летчикам как американского, так и украинского летчика, погибших в результате инцидента“, - заявил командующий калифорнийской Нацгвардии и руководитель учений Чистое небо генерал-майор Клей Гаррисон.
Правительство Соединенных Штатов также проводит расследование по установлению причины аварии.
Ранее пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ назвал имя украинского летчика, погибшего в авиакатастрофе.