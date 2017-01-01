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В Николаеве мужчина с младенцем на руках провалился в канализацию

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Ребенок вылетел из рук отца и отлетел на три метра.
Девочка Ева после падения
Девочка Ева после падения
Скриншот видео

В Николаеве мужчина с пятимесячной дочкой провалился в канализационный люк. Инцидент произошел прямо во дворе многоэтажки. Мужчину спасло то, что он провалился в колодец только одной ногой, но девочка вылетела из рук отца и упала лицом на землю. У новорожденной травмы и ушибы. Об этом в среду, 17 октября, сообщает ТСН.

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Девочку по имени Ева нес на руках отец. Пострадавший рассказал, что с детства пытается обходить люки, потому что боится попасть на аварийный. Но на этот раз не заметил край люка, присыпанный листьями.

“Соскочила нога и попал на край люка, он перевернулся и я упал, ребенок упал, отлетев метра на три“, - рассказывает мужчина.

Ужасный крик ребенка жена Евгения услышала из квартиры. Нейрохирурги говорят, малышка родилась в рубашке. Падение с высоты более полутора метров смягчил теплый комбинезон и девочка отделалась ушибами и ссадинами.

Травму ноги получил и Евгений. Супруги говорят, в их дворе таких аварийных люков несколько. Один уже несколько недель стоит открытым. 

Напомним, ранее сообщалось, что в России женщина упала в люк и нашла там пропавшего ребенка. 

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Теги: Николаев, канализация, люк, падение, отец, младенец, травмы
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