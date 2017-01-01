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В МИД рассказали о состоянии украинцев, попавших в аварию в Польше

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В Департаменте консульской служба МИД Украины сообщили, что жизни украинцев ничего не угрожает.
Пострадавшие находятся в больнице
Пострадавшие находятся в больнице
Корреспондент.net

Украинцев, которые попали в аварию в Польше, госпитализировали. Об этом свидетельствуют данные Департамента консульской служба МИД Украины, опубликованные в среду, 17 октября, в соцсети Тwitter.

Согласно сообщению, жизни украинцев ничего не угрожает.

Консул поддерживает контакт с медучреждениями, куда отправили граждан Украины.

 

 

Как сообщалось, на севере Польши столкнулись микроавтобус и автомобиль. В результате аварии пострадали украинцы.

Напомним, водитель украинского автобуса, который в августе упал со склона в Подкарпатском воеводстве, находился под действием психотропных веществ.

 

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Теги: Польша, ДТП, МИД Украины, авария, украинцы, МИД, госпитализация
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Источник: korrespondent.net

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