В МИД рассказали о состоянии украинцев, попавших в аварию в Польше

В Департаменте консульской служба МИД Украины сообщили, что жизни украинцев ничего не угрожает.

Украинцев, которые попали в аварию в Польше, госпитализировали. Об этом свидетельствуют данные Департамента консульской служба МИД Украины, опубликованные в среду, 17 октября, в соцсети Тwitter.

Согласно сообщению, жизни украинцев ничего не угрожает.

Консул поддерживает контакт с медучреждениями, куда отправили граждан Украины.

За інформацією консула України, потерпілих під час ДТП у Поморському воєводстві (Польща) українців госпіталізовано, загрози їхньому життю немає. Консул підтримує контакт з медзакладами. Будьте обережні під час подорожей. pic.twitter.com/En9k4CSKzc — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 17 октября 2018 г.

Как сообщалось, на севере Польши столкнулись микроавтобус и автомобиль. В результате аварии пострадали украинцы.

Напомним, водитель украинского автобуса, который в августе упал со склона в Подкарпатском воеводстве, находился под действием психотропных веществ.

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