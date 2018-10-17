Семьям погибших от взрыва в Керчи обещают по миллиону рублей

Семьям погибших от взрыва в колледже в Керчи выплатят по одному миллиону рублей, а пострадавшие пройдут бесплатную реабилитацию.

Число погибших в керченском колледже увеличилось до 19 человек

Фонд социального страхования (ФСС) РФ выплатит семьям погибших от взрыва в колледже в Керчи по одному миллиону рублей, а пострадавшие пройдут реабилитацию за счет фонда. Об этом заявил заместитель управляющего регионального отделения "Фонда соцстрахования России по Республике Крым" Сергей Бугаев, передает в среду, 17 октября, Керчь.ФМ.

"В случае установленной гибели работника выплачивается пособие в размере миллиона рублей. Сейчас я сказать не могу, сколько в колледже сотрудников", - рассказал Бугаев.

По его словам, в Керчи есть филиал регионального ФСС, сотрудники которого устанавливают число пострадавших.

"Директор и все сотрудники работают сейчас в больницах. Выясняют сколько пострадавших, потому что мы не только выплачиваем помощь, мы еще будем осуществлять реабилитацию пострадавших", - подчеркнул Бугаев.

Он добавил, что в Керчь командированы сотрудники регионального фонда для работы на месте и оказания необходимой материальной помощи в кратчайшие сроки.

Напомним, около 12:00 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв, в результате которого погибли 19 человек и около 50 пострадали. Отмечено, что в колледже сработало взрывное устройство. Территорию оцепили, а людей эвакуировали из здания.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье террористический акт. По данным следствия, неустановленное взрывное устройство было начинено металлическими предметами.

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