Порошенко подписал закон о социальных гарантиях для детей погибших журналистов

Закон направлен на усиление социальной защиты детей журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон о расширении категорий детей, требующих особого социального внимания и поддержки. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в среду, 17 октября.

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“Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины О внесении изменения в статью 1 Закона Украины Об оздоровлении и отдыхе детей по расширению категорий детей, требующих особого социального внимания и поддержки, принятый Верховной Радой Украины 2 октября 2018“, - говорится в сообщении.

Закон направлен на усиление социальной защиты детей журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей; детей, одному из родителей которых установлена ​​инвалидность I или II группы.

Законом предлагается включить в перечень детей, требующих особого социального внимания и поддержки, и соответственно имеют право на оздоровление и отдых за счет бюджетных средств, детей журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей; детей, одному из родителей которых установлена ​​инвалидность I или II группы.

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Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

Напомним, 12 октября Петр Порошенко подписал закон о гендерном равенстве военнослужащих. Законом предусматривается, что женщины проходят военную службу на равных началах с мужчинами, включая равный доступ к должностям и воинским званиям и равный объем ответственности при исполнении обязанностей военной службы.