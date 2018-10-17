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Порошенко подписал закон о социальных гарантиях для детей погибших журналистов

Комментариев: 2
Закон направлен на усиление социальной защиты детей журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Порошенко включил детей погибших журналистов в категорию населения, требующую социальной поддержки
Порошенко включил детей погибших журналистов в категорию населения, требующую социальной поддержки
УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон о расширении категорий детей, требующих особого социального внимания и поддержки. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в среду, 17 октября.

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“Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины О внесении изменения в статью 1 Закона Украины Об оздоровлении и отдыхе детей по расширению категорий детей, требующих особого социального внимания и поддержки, принятый Верховной Радой Украины 2 октября 2018“, - говорится в сообщении.

Закон направлен на усиление социальной защиты детей журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей; детей, одному из родителей которых установлена ​​инвалидность I или II группы.

Законом предлагается включить в перечень детей, требующих особого социального внимания и поддержки, и соответственно имеют право на оздоровление и отдых за счет бюджетных средств, детей журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей; детей, одному из родителей которых установлена ​​инвалидность I или II группы.

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Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

Напомним, 12 октября Петр Порошенко подписал закон о гендерном равенстве военнослужащих. Законом предусматривается, что женщины проходят военную службу на равных началах с мужчинами, включая равный доступ к должностям и воинским званиям и равный объем ответственности при исполнении обязанностей военной службы.

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Теги: Украина, президент, Порошенко, закон, социальная защита, журналисты, дети
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Комментариев (2)
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Гонзело    17.10.2018, 18:40
Оценка:  +1
Гонзело
Сколько можно фотки 2014-го года публиковать?Вы фотку этого бухаря 2018-го года опубликуйте!
ЕЖИК69    17.10.2018, 18:38
Оценка:  +1
ЕЖИК69
в этой стране действуют только гарантии для детей......зажравшихся олигархов
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