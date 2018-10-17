У партии "Основа" большие планы на Киев

В Киеве в пресс-центре информационного агентства Интерфакс-Украина в среду, 17 октября, состоялась пресс-конференция, в ходе которой политическая партия Основа представила главу своей киевской городской организации - Владимира Колота. В общении с прессой также приняли участие народный депутат Сергей Тарута и глава партии Основа Андрей Николаенко.

Как отметил глава партии Николаенко, политсила скрупулезно подходила к формированию столичного офиса, и особенно – к подбору его руководства, на него возлагается значительная ответственность.

Стоит отметить, что, поскольку партия претендует на победу на следующих выборах, то руководитель ее столичной организации – это потенциальный руководитель городского совета, управленец, который должен будет вывести Киев в лидирующие позиции рейтингов среди европейских столиц по качеству жизни, по уровню развития инфраструктуры города.

Владимир Колот является партнёром компании Агрогазтрейдинг и соучредителем благотворительного фонда Майбутнє України. Он ответил на вопросы о целях и задачах партии Основа в Киеве и рассказал о принципах строительства городской ячейки партии.

"Много говорить не умею и не люблю. Но я очень надеюсь и уверен в том, что наша организация киевская, которую я согласился возглавить, покажет хорошие результаты работы в городе. И я очень надеюсь на то, что киевляне будут гордиться тем, что мы будем делать, какой город мы будем строить для себя, как для собственной семьи, чтобы каждый гордился, что живет в этом городе", - сказал Владимир Колот.

Тарута подчеркнул, что и он и Владимир Колот, являются людьми, которые изначально не планировали идти в политику, они работали в сфере бизнеса, но ситуация в стране фактически подтолкнула их к тому, чтобы каждый сделал для себя выбор: или уехать из страны или, для того, чтобы продолжить эффективно работать здесь, начать активную политическую деятельность. Партия Основа намерена приложить все возможные усилия для смены существующей кредитно-коррупционной модели экономики Украины на более перспективную инвестиционную модель. Представители партии сообщили, что имеют четкое понимание, как к этому прийти.

Владимир Колот поделился своим видением, решение каких проблем мегаполиса является первоочередным. Среди основных он отметил:

разработку четких стратегических ориентиров для развития столицы - реальных концепций для промышленности, коммунального хозяйства и соблюдения экологии.

подготовку нового, адекватного Генплана города,

решение транспортной проблемы путем строительства окружной дороги и запуска кольцевой линии метро,

а также решение проблемы дефицита финансовых ресурсов для развития города.

"Нужно устранять перекосы в экономическом планировании развития Киева. В левобережной части города живет уже около 40% киевлян, а рабочих мест здесь – всего около 20%. И сотням тысяч людей приходится ежедневно мигрировать на работу на правый берег Днепра, преодолевать переправу через реку, стоять в транспортных пробках на мостах, терять драгоценное рабочее время. Ведь в часы пик нагрузка на мосты превышает расчетную в 3 раза", - заявил Колот.

Таким образом, в соответствии с мировыми трендами урбанизации, городское население будет только нарастать и подобный перекос может стать катастрофическим.

Одним из особенно остро наболевших вопросов является проблема перегруженности города транспортом.

"Нужны эффективные решения. Например, если провести ветку линии метро как

минимум до Троещины, это значило бы, что люди ездили бы на работу на метро, таким образом

снялась бы некоторая часть нагрузки с мостов. Если достроить Подольский мост, он бы разгрузил поток транспорта на другие мосты приблизительно на 60 тысяч автомобилей. И, наконец, популярнейшее сегодня в Европе решение проблем городского траффика - электротранспорт. К тому же и самое экологичное", - отметил глава киевской городской организации партии основа.

Тарута добавил, что для Киева назрела необходимость выноса из исторического центра города административных учреждений, по его мнению, для комфорта жителей столицы органы власти должны быть вынесены в один из более современных и просторных районов.

Также Сергей Тарута поделился, что в планах партии разработать и внести на утверждение госорганами законопроект, который бы охранял и берег исторический центр столицы. Партия Основа хочет, чтобы в одной из древнейших столиц европейской страны стало недопустимо и немыслимо то варварство, которое сейчас позволяют себе застройщики.

Представители прессы задали Колоту вопрос о поглощении Киевом пригородов. По его мнению, поскольку будет реализован проект по окружной дороге, то пригороды постепенно будут все более тесно взаимодействовать со столицей. При этом границы города могут и не переноситься, но в таком случае уже сейчас необходимо планировать развитие современной агломерации вокруг Киева, совместно с властями нынешних пригородов. То есть создавать объединения компактно размещенных населенных пунктов с интенсивными хозяйственными, трудовыми и культурно-бытовыми связями.

Так как в рядах партии Основа много молодых, активных людей бизнеса, они разрабатывают реальные методы для улучшения инвестиционной привлекательности как всей Украины, так и Киева, в частности. Большая часть проблем города решалась на порядок лучше, если бы в столицу поступали частные инвестиции не в символических размерах, а достойных одной из 10-ти крупнейших столиц Европы объемах. Несмотря на то, что на Киев приходится около половины всех прямых иностранных инвестиций в Украину, за январь-июнь 2018 года в экономику Киева поступило всего 536 млн долларов (по данным Госстата), это в 5-10 раз меньше уровня, предполагаемого экономической доктриной Украина 2030, подготовленной партией Основа.