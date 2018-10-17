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Крушение Су-27: найден "черный ящик"

Комментариев: 1
Полторак также подтвердил, что второй погибший пилот является представителем Нацгвардии США.
Очевидцы сняли дым после падения самолета
Очевидцы сняли дым после падения самолета
vezha.vn.ua

Поисковый отряд нашел бортовой самописец самолета Су-27, который разбился накануне в Винницкой области. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак в среду, 17 октября.

"Вчера произошла трагедия - летчики погибли. Причины аварии пока не известны. Что касается самолета - он в этом году в июле прошел ремонт и мы его получили с завода." Черный ящик "нашли и сейчас проводится расследование", - сказал министр.

Полторак также подтвердил, что второй погибший пилот является представителем Нацгвардии США.

Пилоты отвели истребитель от села - очевидцы

Ранее пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ назвал имя украинского летчика, погибшего в авиакатастрофе.

 

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Теги: авиакатастрофа, самолет, истребитель, черный ящик, Винницкая область
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Источник: Укринформ

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Комментариев (1)
Гонзело    17.10.2018, 18:43
Оценка:  0
Гонзело
Чёрный ящик?Там что,где-то неподалёку"Что?Где?Когда?&qu ot;снимали?
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