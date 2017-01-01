В Раде появился проект о передаче Андреевской церкви Константинополю

В Верховную Раду подан законопроект о передаче Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому патриархату.

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника София Киевская. В частности, соответствующий проект закона №9208 зарегистрирован на сайте парламента в среду, 17 октября.

Как отмечается в документе, передача в постоянное пользование Вселенского патриархата именно этой церкви, находящейся в собственности государства, будет иметь уникальное как практически-церковное, так и символически-духовное значение.

Также говорится о том, что это станет проявлением уважения Украинского государства к авторитету и роли Церкви-Матери, и будет способствовать процессу предоставления томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Сейчас законопроект передан для рассмотрения парламентскому комитету по вопросам культуры и духовности.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко предложит парламенту передать Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенскому Патриарху.

Напомним, 12 октября Вселенский патриархат после заседания синода в Стамбуле заявил, что патриарх Варфоломей продолжает процедуру предоставления томоса об автокефалии Украинской православной церкви. При этом была снята анафема с предстоятеля УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария. Также решено, что Киевская митрополия была передана Московской патриархии незаконно, и теперь вернется в ведение Константинополя.

В свою очередь Русская православная церковь приняла решение разорвать евхаристическое общение со Вселенским патриархатом.

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