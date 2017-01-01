Вчера в Раде фактически началась президентская кампания Вилкула, - эксперт

"С обвинений против Луценко вчера в Раде фактически началась президентская кампания Вилкула", - отметила политический эксперт Анне Быкова, комментируя итоги голосования в парламенте, который отказался снимать неприкосновенность с Вилкула по сфабрикованному ГПУ делу.

"Представление ГПУ на Вилкула свидетельствует о том, что власть его рассматривает как опасного конкурента на предстоящих президентских выборах. И то, с какой поспешностью и топорностью это представление было "сшито" и подано в ВР только подтверждает этот тезис. В итоге, оппозиционер вчера не защищался, а сам обвинял генпрокурора Луценко".

Перед голосованием в ВР по снятию с него депутатской неприкосновенности Вилкул заявил, что теперь за фальсификацию обвинений генпрокурору предстоит ответить перед НАБУ, ДБР, СБУ и Высшей квалификационной комиссией прокуроров. Он привел конкретные статьи уголовного кодекса, по которым нынешнему Генпрокурору и его окружению грозит до 12 лет тюрьмы.

"Избиратели условного бело-синего поля получили кандидатана президентские выборы, который начал открыто атаковать власть и требовать наказания за противоправные действия. До сих пор ни один из официальных кандидатов от этого фланга не отвечал в полной мере тем ожиданиям и запросам, которые есть у бело-синих избирателей. Четыре года жители юга и востокасами были объектом нападок со стороны нынешней власти и теперь хотят справедливости".

Эксперт отметил, что Вилкул обвинил Генпрокурора вфальсификации материалов следствия, пытках свидетеля, которые подтверждены видео, а также в том, что подчиненные Юрия Витальевича решили украсть государственное имущество в особо крупных размерах, передав землю, находящуюся в госсобственности, частной фирме-банкроту.

"И под всем этим стоит подпись Юрия Витальевича. Его подчиненные воспользовались тем, что он политик, а не юрист и подсунули то, за что ему теперь предстоит ответить по закону", - подчеркнул эксперт.

"Еще одна статья, по которой Луценко также придется ответить, - это документарное подтверждение Вилкулом противоправных действий прокуратуры, которые умудрились, без разрешения парламента, получить на прослушку народного депутата решение Никопольского районного суда. Видимо, думали, что об этом никто не узнает, но факт вскрылся", - отметил эксперт.

О неправомерных действиях ГПУ высказался с трибуны парламента и председатель комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной рады Павел Пинзеник. Он подчеркнул, что правоохранители систематически нарушают право неприкосновенности народных депутатов путем прослушивания мобильного телефона, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Пинзеника, на комитете было представлено соответствующее решение суда с разрешением на незаконную прослушку народного депутата Вилкула.

Напомним, 16 октября в ВР за снятие неприкосновенности с Александра Вилкула по представлению ГПУ проголосовали только 137 народных депутатов при необходимых 226. Перед голосованием и на заседании регламентного комитета Вилкул представил народным депутатам официальные документы, доказывающие, что ГПУ умышленно сфальсифицировала против него дело, прибегала к пыткам свидетелей для получения нужных показаний и намеревалась отдать земли, находящиеся в государственной собственности, частному предприятию-банкроту.