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Взрыв в Керчи: число пострадавших возросло

Комментариев: 7
Число пострадавших в результате стрельбы и взрыва в колледже Керчи, что в аннексированном Крыму, возросло до 54 человек.
Восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии
Восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии

Число пострадавших в результате стрельбы и взрыва в колледже Керчи (аннексированный Крым) выросло до 54 человек. Об этом со ссылкой на данные Единой дежурно-диспетчерской службы Керчи сообщает в среду, 17 октября, Интерфакс.

"По нашим данным, пострадали и были госпитализированы 54 человека", - сказал собеседник агентства.

При этом известно, что восемь пострадавших в результате трагедии в Керченском колледже находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, около 12:00 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв, в результате которого погибли 19 человек и около 50 пострадали. Отмечено, что в колледже сработало взрывное устройство. Территорию оцепили, а людей эвакуировали из здания.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье террористический акт. По данным следствия, неустановленное взрывное устройство было начинено металлическими предметами.

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Теги: Крым, стрельба, взрыв, жертвы, Керчь, пострадавшие, погибшие, аннексия Крыма, новости Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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ВосставшийИзБана    17.10.2018, 20:29
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
Да. Вот так внезапно появилась тема, которая перекрыла облажавшуюся РПЦ. Дети погибли. Горе. Тут не до обгадившихся чекистов. Совпадение? Не думаю.
РАЗГЕЛЬДЯЙ    17.10.2018, 20:44
Оценка:  -5
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Та да, зачем своих валить, можно чужих на своей территории.
ВосставшийИзБана    17.10.2018, 20:48
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Ну да. Крымчане для них - люди второго сорта. Можно и на Колыму отправить. А можно и расстрелять.
рекрас    17.10.2018, 21:14
Оценка:  +2
рекрас
Не совпадение, но и немного другая тема.
Стрелок - фанат рюского мира, и лнр\днр.
Letohradek    17.10.2018, 21:31
Оценка:  0
Letohradek
Кремлевские подонки назначили 18 летнего мальчишку стрелком. Ты тоже в это поверил?
рекрас    17.10.2018, 21:38
Оценка:  +2
рекрас
"Стрелок - фанат рюского мира, и лнр\днр"
Где здесь про то, что ктото, когото назначил?

я о том, что выложили скрины его страницы вконтакте, в там все про "лнр\днр и сосия вперед"
ВосставшийИзБана    17.10.2018, 21:38
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Другая или нет - не знаю, но манимулятор выбрал себе в качестве марионетки психически неуравновешенную особт. По странному стечению обстоятельств именно такие поддерживают псевдореспублики.
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