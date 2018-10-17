Взрыв в Керчи: число пострадавших возросло

Число пострадавших в результате стрельбы и взрыва в колледже Керчи, что в аннексированном Крыму, возросло до 54 человек.

Число пострадавших в результате стрельбы и взрыва в колледже Керчи (аннексированный Крым) выросло до 54 человек. Об этом со ссылкой на данные Единой дежурно-диспетчерской службы Керчи сообщает в среду, 17 октября, Интерфакс.

"По нашим данным, пострадали и были госпитализированы 54 человека", - сказал собеседник агентства.

При этом известно, что восемь пострадавших в результате трагедии в Керченском колледже находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, около 12:00 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв, в результате которого погибли 19 человек и около 50 пострадали. Отмечено, что в колледже сработало взрывное устройство. Территорию оцепили, а людей эвакуировали из здания.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье террористический акт. По данным следствия, неустановленное взрывное устройство было начинено металлическими предметами.

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