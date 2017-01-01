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На Донбассе ранен украинский военный

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За день сепаратисты девять раз открывали огонь, из них шесть раз - из запрещенного "Минском" оружия.
На Донбассе ранен военный
На Донбассе ранен военный
facebook.com/theministryofdefence.ua

В зоне проведения ООС в среду, 17 октября зафиксировано девять обстрелов позиций украинских военных. Один боец получил ранение, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что по состоянию на 18:00 сепаратисты девять раз нарушили режим прекращения огня. При этом шесть раз противник применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Незаконные вооруженные формирования осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Авдеевка, Гнутово, Талаковка, Лебединское и Широкино.

"Из минометов калибра 120 мм враг обстрелял защитников Талаковки, а из минометов 82-го калибра вел огонь по опорным пунктам наших войск в районе населенных пунктов Гнутово, Лебединское и Широкино", - проинформировали в штабе ООС.

Там также отметили, что при возникновении угрозы жизни и здоровью личного состава командиры принимали решение на открытие ответного огня.

Напомним, днем ранее на Донбассе погибли два бойца ВСУ, еще один ранен.

А за сутки 15 октября сепаратисты 37 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Тогда один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.

 

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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