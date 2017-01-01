Церковная игра престолов. Что еще нужно для Томоса

Автокефалию уже успели громко отпраздновать, даже с кагором на Майдане, но до получения Томоса еще нужно выполнить ряд условий - провести объединительный Собор, избрать главу новой церкви. И с этим могут возникнуть проблемы.

Оказывается, не все так гладко в процессе создания единой поместной автокефальной православной церкви в Украине.

В основе объединения стоят УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Так вот, предстоятель УАПЦ, митрополит Макарий, накануне заявил, что диалог с УПЦ КП об объединении пока не получается.

В чем же проблемы с объединением, разбирался Корреспондент.net.

Что сказал Макарий

Предстоятель УАПЦ заявил, что Объединительный Собор новой украинской православной церкви состоится тогда, когда будет устав и название единой церкви, а сейчас ничего этого нет.

Более того, последний разговор с главой УПЦ КП Филаретом, по словам Макария его разочаровал и закончился спором.

“Когда мы встретились, то патриарх обратился ко мне, что надо Собор собирать. Я говорю: "Ваше святейшество, Собор собирать – нет устава". А он говорит: "А устав у меня есть". "У меня тоже есть, но из двух уставов надо сделать один устав". "Нет, – говорит, – мой будет устав", - рассказал предстоятель УАПЦ.

Он также добавил, что споры возникли и по другим вопросам.

"Второй вопрос – какое название будет. (Филарет мне говорит ): "Название уже есть". Все должны присоединиться к этому названию, которое существует сейчас, и возглавляет его патриарх. Третий вопрос, какой статус, или какая модель. Когда я сказал, может быть митрополичья или патриаршая – надо знать. А он со злобой сказал, что будет патриаршая. А экзархи ничего не говорят. Такие дела", - разочарован Макарий.

Сейчас, по его словам, не известно даже, каким будет название объединенной церкви.

"Название, когда мы подписывали обращение к Вселенскому патриарху, сам президент сказал, что название будет Православная церковь в Украине. Но сейчас о названии никто не говорит. Говорят, что название готовит Вселенский патриарх", - отметил предстоятель УАПЦ.

По его мнению, до разрешения вопроса с уставом церкви и моделью объединения о Соборе нечего и говорить. Без объединительного Собора Томоса не будет.

Спорные вопросы

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет в свою очередь заявил, что Собор состоится в ближайшее время.

Наиболее спорные вопросы: устав новой церкви, формат объединения, как выбирать главу и кто им станет.

В УПЦ КП считают, что объединение церкви должно проходить по их уставу, и по их правилам выбора главы церкви. Это открывает дорогу к управлению новой церковью Филарету. Главу церкви в таком случае будут выбирать епископы, которые захотят присоединиться к новой церкви. Большинство епископов на Соборе будут представлять УПЦ КП – они и проголосуют за своего главу. Накануне Филарету Вселенский патриарх как раз отменил анафему.

Но в том же УАПЦ хотели бы равного объединения, а не просто влиться в состав УПЦ КП.

Согласно опросу Социологической группой Рейтинг, наибольшим доверием среди украинцев из отечественных религиозных лидеров пользуется как раз Филарет. Ему доверяют 30% опрошенных, 17% не доверяют.

16% доверяют предстоятелю УПЦ (МП) Онуфрию (28% - не доверяют), 13% - предстоятелю УАПЦ Макарию (12% - не доверяют).

Патриарх Филарет, и митрополит Макарий пользуются высоким уровнем доверия на западе страны. Митрополит Онуфрий пользуется относительно более высоким уровнем доверия на юге.

А с названием что?

Вполне логичным названием было бы – просто Украинская православная церковь. Но такое название уже занято.

Юридически церковь Московского патриархата в Украине называется Украинская православная церковь - УПЦ. В этом названии заложено каноническую исключительность этой церкви.

У патриарха Филарета настаивают, что УПЦ должна быть переименована в Российскую православную церковь в Украине.

Но такое развитие событий категорически не устраивает руководство УПЦ МП и Россию.

Мнение украинцев

Согласно того же опроса группы Рейтинг, 54% опрошенных положительно относятся к идее создания единой поместной церкви в Украине, негативно к идее единой церкви относятся - 19% опрошенных. Также 19% заявили, что им безразлично.

Также 36% украинцев считают, что создание единой церкви объединит страну, 23% утверждают, что автокефалия скорее усилит раскол, 24% заявили, что такое решение ни объединит, ни усилит раскол, 17% опрошенных затруднились ответить.

Кроме того, согласно опросу, 28% прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата поддерживают идею создания в Украине единой поместной церкви. Из них 15% относятся к идее "абсолютно положительно", еще 13% - "скорее положительно". Еще 9% сказали, что им трудно ответить на этот вопрос, а 10% заявили, что им вообще все равно.

Против инициативы предоставления автокефалии единой церкви высказались 53% прихожан Московского Патриархата. Из них 40% относятся к идее "совсем негативно", 13% - "скорее негативно".

Всего в опросе приняли участие 2000 респондентов старше 18 лет. Исследование проводилось с 27 сентября по 4 октября 2018 года. Ошибка репрезентативности - не более 2,2%.