Оппоблок заявил о нападении на помощника депутата в Херсоне
В центре Херсона в среду, 17 октября, было совершено нападение на помощника депутата от Оппозиционного блока Евгения Найденко. Об этом говорится в заявлении партии.
Как сообщается, нападавший нанес Найденко ножевое ранение, при этом выкрикивал оскорбления.
"Воинские навыки Евгения Найденко позволили ему избежать тяжких телесных повреждений. Тем не менее, пострадавшему понадобилась медпомощь. В данный момент он проходит лечение в местном госпитале. Полиция приступила к расследованию происшествия," - заявили в Оппоблоке.
Стоит отметить, что на сайте полиции на момент написания новости данные о происшествии отсутствуют.
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