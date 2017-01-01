Опубликован список пострадавших в Керчи

Пострадавшие были госпитализированы в пять больниц, 13 раненых после получения медицинской помощи отправились домой.

В Крыму обнародовали список пострадавших в результате стрельбы

Оперативный штаб, организованный на месте массовой стрельбы в колледже в Керчи, обнародовал список 47 пострадавших. Список приводит местное издание Крыминформ.

Пострадавшие были госпитализированы в пять больниц, 13 раненых после получения медицинской помощи отправились домой.

Больница в Ленино (Керченский район): Бочка Мария Андреевна, Соколовская Анастасия Алексеевна, Ратаенко Анна Геннадиевна, Лоло Яна Игоревна, Зарубина Ксения Руслановна, Рыбкин Никита Игоревич, Веренюк Даниил, Ольшевский Игорь.

Больница №1 (Керчь): Лысенко Елизавета Денисовна, Ильясова Арзы, Жукова Виктория, Калиниченко Наталия, Грищенко, Бурлов, Брагина Екатерина Дмитриевна, Александрова Кристина, Михлина Юлия Сергеевна, Дьяченко, Васильева, Третьякова, Егорова Яна, Розанова Любовь Андреевна, Денего Карина Александровна, Чурина Надежда Константиновна.

Симферопольская больница: Радько, Крутько Николай.

Керченский онкодиспансер: Минолоева Юлия Владимировна, Кондрашечкин Валентин Витальевич.

Темрюкская больница: Шилина Анна Вячеславовна, Пененжик О.А., Зацаренко Валерия Константиновна, Гурская Ксения Валерьевна, Красницкая.

Получили помощь, но покинули медучреждения: Пономарева Виктория, Николаева Юлия Владимировна, Демчук Виктория, Карпушина Фатиме Наильевна, Игорочкина Марина Викторовна, Нестеренко Кирилл Николаевич, Неизвестная Ирина, Мельник Анастасия Олеговна, Гуцуляк Виктория Александровна, Третьякова Наталья Андреевна, Мохова Виктория, Голозубова Татьяна, Галанова Алла Владимировна.

Напомним, около 12:00 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв, в результате которого погибли 19 человек и около 50 пострадали. Отмечено, что в колледже сработало взрывное устройство. Территорию оцепили, а людей эвакуировали из здания.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье террористический акт. По данным следствия, неустановленное взрывное устройство было начинено металлическими предметами.

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