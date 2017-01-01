Таможенники в банке с краской обнаружили восемь слитков золота

Общая стоимость всех слитков – 1,8 миллионов гривен. Эта посылка предназначалась гражданке Украины.

Львовские таможенники обнаружили 8 золотых слитков в банке с краской facebook.com/SFSofUkraine

Во Львовской области таможенники совместно с сотрудниками СБУ обнаружили в почтовой посылке 8 золотых слитков. Общая стоимость их составляет 1,8 миллионов гривен. Об этом сообщает Государственная фискальная служба на своей официальной странице в Facebook.

"Работниками управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Львовской таможни ГФС совместно с работниками СБУ во Львовской области в зоне таможенного контроля таможенного поста Львов-Почтовый при уходе международного почтового отправления выявлено 8 слитков золота", - говорится в сообщении.

Посылка отправлялась из Великобритании на адрес гражданки Украины.

"Восемь слитков банковского металла желтого цвета были найдены среди задекларированных вещей в емкости с краской. Общий вес брутто обнаруженного товара составляет 1,64 кг ориентировочной стоимостью 1,8 млн гривен", - добавили в ГФС.

Сейчас по данному факту документируется нарушение таможенных правил за признаками правонарушения по статье "Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля".

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