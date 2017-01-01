Двух пострадавших при взрыве в Керчи не удается опознать

"Вице-премьер" Крыма сообщил, что они в тяжелом состоянии и врачи к ним никого не пускают.

Родственники опознали 12 погибших при нападении на колледж в Керчи

Двух человек, которые серьезнее других пострадали в результате взрыва в колледже города Керчь, пока не удается опознать, так как к ним никого не пускают, сообщил в четверг, 18 октября, "вице-премьер" Крыма Игорь Михайличенко, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что 10 пострадавших не были опознаны, так как из-за тяжелого состояния не могли сообщить данные о себе. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил сфотографировать находящихся в реанимации и показать педагогам колледжа, чтобы установить личности.

"Сейчас опознали 8 из 10. Двоих пока не опознали: они в слишком тяжелом состоянии", - сказал Михайличенко, уточнив, что медики к ним никого не допускают.

Тем временем, родственники опознали 12 тел погибших. Об этом сообщил "замглавы городской администрации" Дилявер Мельгазиев.

"12 [тел] опознано из 16 [которые в настоящее время находятся в морге]. Все - дети", - сказал он.

Как пояснил "вице-премьер" Крыма Игорь Михайличенко, пока нет точного списка погибших.

Напомним, около 12:00 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв, в результате которого погибли 19 человек и около 50 пострадали. Отмечено, что в колледже сработало взрывное устройство. Территорию оцепили, а людей эвакуировали из здания.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье террористический акт. По данным следствия, неустановленное взрывное устройство было начинено металлическими предметами.

Опубликован список пострадавших в Керчи

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