Теракт в Керчи: Количество жертв достигло 20

Среди погибших 15 студентов и пять взрослых. На момент трагедии шестерым студентам не исполнилось 18 лет.

Родственники опознали большинство погибших при нападении на колледж в Керчи

По последним данным, в результате теракта в Керченском политехническом колледже погибли 20 человек. Об этом заявил замглавы "администрации" Керчи Дилявер Мельгазиев, сообщает Интерфакс утром в четверг, 18 октября.

"Двадцать погибших. Привезли не три человека из техникума, как мы ожидали, а четыре", – сказал Мельгазиев журналистам.

Представитель "администрации" вышел к журналистам из здания городского морга, куда в течение ночи прибывали тела жертв трагедии и где продолжается процедура опознания.

Он добавил, что среди погибших 15 студентов и пятеро взрослых, на момент трагедии шестерым студентам не исполнилось 18 лет. По предварительным данным, все пять взрослых являются сотрудниками колледжа. Должности сотрудников будут уточнены позднее.

Напомним, около полудня 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв и стрельба. Ранее сообщалось, что погибли 19 человек и более 50 пострадали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье террористический акт. По данным следствия, неустановленное взрывное устройство было начинено металлическими предметами.

Установлена личность молодого человека, совершившего нападение. Им оказался 18-летний студент 4 курса колледжа Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа.

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