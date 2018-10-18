Сутки в ООС: 17 вражеских обстрелов, ранены двое бойцов ВСУ

С начала текущих суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции ООС.

По данным разведки, четверо боевиков были ранены mil.gov.ua

В течение прошедших суток, 17 октября, ситуация в районе проведения ОС оставалась контролируемой Объединенными силами.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, сепаратисты 17 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Во время обстрелов 7 раз было применено вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

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Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы позиций украинских сил в районе населенных пунктов Катериновка, Новолуганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Новомихайловка, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Лебединское и Широкино.

Вражеские войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Защитников Талаковки противник обстрелял из 120-мм минометов. На позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Новолуганское, Гнутово, Лебединское и Широкино боевики осуществляли огневое воздействие из 82-мм минометов.

В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения“, - сказано в сообщении.

По данным разведки, за прошедшие сутки четверо боевиков были ранены.

“С начала текущих суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Гнутово и Водяное на мариупольском направлении. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет“, - добавили в пресс-центре ООС.

Как сообщалось 12 октября, Порошенко ввел в действие решение СНБО по неотложной защите морей.