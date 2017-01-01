ОПЗ, план похищения Майкла Джексона и "смерть в АТО": Подробности об аферисте Малиновском

Большинство жертв афер задержанного во Франции Малиновского - это другие аферисты.

С самого детства у него были глобальные идеи и планы

Задержанный французскими жандармами в Бургундии гражданин Украины, которого на родине подозревают в масштабной коррупции, оказался одесским аферистом Дмитрием Малиновским, который за взятку пытался принять участие в приватизации Одесского припортового завода.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал пользователь Фейсбука Dan Pasko.

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“С героем этой истории Митей Малиновским я познакомился 1 сентября 1988 года на школьной линейке. На первом звонке первого класса одесской школы #119 он стоял справа от меня и я помню его коричневый советский портфельчик. В школе у него все получалось, он хорошо учился, был умным парнем“. - отметил бывший одноклассник.

Также он рассказал, что его семья жила в двух кварталах от школы в шикарной, по советским меркам, квартире. Его родители были крайне интеллигентными людьми, они очень любили Митю, он был их единственным ребёнком.

“В школе он не был изгоем, я хорошо помню его дни рождения, на которые собирались одноклассники у него дома.Больше всего Митя мне запомнился тем, что с самого детства у него были глобальные идеи и планы. Примерно в 4 классе он мне показал бумажку на которой был расписан план похищения Майкла Джексона ради получения выкупа. Похитить его Митя планировал на подводной лодке, а выкуп потратить на ученых, которые разработают космический корабль с ядерным оружием, который позволит доминировать на всей планете. Т.к. этот план очень напоминал сюжеты популярных в то время мультиков про черепашек ниндзя не думаю, что Митю можно было в чем-то упрекнуть. Меня скорее восхитила глобальность этого плана“, - поделился одессит.

При этом он отметил, что из юности он помнит - стремление Мити продемонстрировать окружающим собственный достаток, но этим пронизано все наше общество с девяностых годов по наше время.

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“Со временем до меня начали доходить слухи об аферах Малиновского. Их жертвами или невольными соучастниками становились наши одноклассники, но главное - они поражали своей масштабностью и изощренностью. Запомнилась история его мнимой смерти. Семья нашего общего одноклассника лишилась своей недвижимости в следствии аферы Мити и довела дело до уголовного преследования и суда. Митя был арестован и сидел в СИЗО. Там он поломал сам себе конечность и был переведён в больницу от куда сбежал. На следующее заседание суда адвокат принёс урну, попросил у судьи слово, поставил урну на стол и сказал: “Дмитрий Малиновский героически погиб в АТО защищая родину. Вот его прах. Предлагаю почтить память героя минутой молчания“. Дело было закрыто“, - поведал бывший одноклассник афериста.

После этого псевдо-мертвый герой АТО отправился в Москву.

“Арендовал там целый этаж гостиницы, куда на частном самолёте привёз каких-то сотрудников украинского Фонда Госимущества где они устраивали вечеринки с проститутками. На эти вечеринки он приглашал российских чиновников и предпринимателей, которых знакомил с сотрудниками ФГИ и предлагал им организовать продажу ОПЗ за небольшую взятку в 12 миллионов долларов. На эту взятку, полученную от оккупантов, герой АТО и купил виллу, Ролс-Ройс и произведения Дали“, рассказал подробности одессит.

Также бывший одноклассник Малиновского подчеркнул, что если бы Дмитрий правильно относился к деньгам (понимал бы, что это сопутствующий эффект он хорошей работы), то мог бы стать успешным человеком.

В историю Малиновского уже включилась украинская прокуратура. Абсолютно все украинские ведомства, которые комментировали его историю, отдельно акцентируют внимание на отсутствии политической составляющей дела одессита, уточняет Страна.

“Задержанный не имеет никакого отношения к политике. Это обычный умный преступник“, - охарактеризовал французского арестанта руководитель украинского бюро Интерпола Василий Неволя.

Вторила ему и пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook.

Как сообщалось 16 октября, Украина просит Францию об экстрадиции “умершего“ коррупционера.