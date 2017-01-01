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В Виннице "профессиональный" грабитель стрелял по патрульным

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Стрелок был задержан полицией.
Вооруженный мужчина открыл стрельбу по копам
Вооруженный мужчина открыл стрельбу по копам
tsn.ua

В Виннице мужчина открыл стрельбу по патрульным, которые остановили его для проверки документов. Инцидент произошел в четверг, 18 октября, около 06:00, передает ТСН со ссылкой на источники в правоохранительных органах. 

Как сообщается, патрульные остановили для проверки документов мужчину, который ехал на велосипеде в перчатках. Тот сразу же достал пистолет Макарова и дважды выстрелил в экипаж.

Правоохранители обнаружили вскрытый им автобус
Правоохранители обнаружили вскрытый им автобус
tsn.ua

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Вооруженный мужчина пытался убежать. Патрульные во время погони трижды применили оружие и задержали его. Во время перестрелки травм никто не получил.

Задержанный оказался
Задержанный оказался "профессиональным" грабителем
tsn.ua

Задержанным оказался ранее судимый за кражи житель Хмельницкого. Правоохранители обнаружили его автомобиль с крадеными вещами и вскрытый им автобус. 

Стрелка задержали
Стрелка задержали
tsn.ua

Мужчину задержали в рамках статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, ранее в центре Одессы произошла драка со стрельбой. В одной из квартир города мужчина в ходе конфликта достал оружие и расстрелял своего гостя.

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Теги: Винница, грабитель, стрельба, полиция
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